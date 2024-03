Chcete se dočkat bohaté úrody cuket? Nedělejte při jejich pěstování zbytečné chyby! Obzvlášť citlivá je tato zelenina na nevhodné zalévání.

Cukety patří mezi nejoblíbenější druhy domácí pěstované zeleniny. Jedná se o velmi nenáročné rostliny, jejichž pěstování zvládne i každý začínající pěstitel. Pokud jim poskytnete odpovídající podmínky a bude příznivé počasí, můžete z několika sazenic sklidit bohaté množství plodů. Vyhněte se však zbytečným přešlapům.

Jak na úspěšné pěstování cuket? Podívejte se na YouTube video na kanálu DOMÁCÍ ZAHRADNÍK:

Zdroj: Youtube

Jak správně zalévat

Odpovídající vláha je důležitá nejen pro správný růst rostliny, ale i pro nasazování plodů a jejich zdravý vývoj. Cukety můžete zalévat buď pomocí konve nebo zahradní hadicí. Nejlépe vláhu dodávejte hned brzy po ránu, cukety budou moci během dne důkladně uschnout.

Zalévejte vždy přímo ke kořenům a nikdy nepolévejte listy. Vláha by se měla dostat až do hloubky, a nejen na povrch zeminy. Zalévat nemusíte denně, při běžném počasí stačí dodat vláhu dvakrát či třikrát do týdne. Pokud chcete cuketám dopřát to nejlepší, používejte odstátou nebo dešťovou vodu. A kterým nejčastějším chybám se určitě vyhnout?

close info Shutterstock.com / yuris zoom_in Jedním z nejčastějších prohřešků, který cukety ničí, je zalévání studenou vodou.

Nikdy studená voda

Jedním z nejčastějších prohřešků, který cukety ničí, je zalévání studenou vodou. Tento druh zeleniny totiž miluje teplo. Nepoužívejte tedy vodu ze studně, nebo z čerpadla. Prudký teplotní rozdíl způsobí zpomalení růstu, malou plodnost, ale i hrozí i riziko úhynu. Cukety zavlažujte jen vodou v pokojové teplotě.

Přemokření

Další velice častou chybou, která cuketám neprospívá, je nadměrná zálivka. Přestože rostliny ve vlhku dobře rostou, mají sklony k zahnívání kořenů a následně i plodů. Zalévejte tedy vždy s mírou. Účinně této situaci předejdete pěstováním na černé textilii nebo podložením plodů např. cihlou či slámou.

Nedostatek vláhy

Problémem se však může stát i opačná situace, kdy cukety strádají nedostatkem vláhy. Pokud je tedy období horkých dní a suchého počasí, lze zalévat častěji. Jakmile jsou cukety dlouho v suchém prostředí, postupně zakrňují a případné plody ztrácejí na kvalitě. Díky tomuto oslabení jsou vystaveny riziku plísně okurkové, která se projevuje šedivým povlakem.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Pokud chcete sklízet zdravé cukety, a to ve velkém počtu, dopřejte jim lokalitu s dostatečným množstvím světla a slunce.

Nedostatek světla

Pokud chcete sklízet zdravé cukety, a to ve velkém počtu, dopřejte jim lokalitu s dostatečným množstvím světla a slunce. Zvládnou i mírný polostín, ale do stínu je určitě nevysazujte.

Malý prostor

Při výsadbě byste měli sazenice cuket vysazovat vždy v dostatečné vzdálenosti od sebe. Budou tak mít dostatek místa na rozrůstání a vývoj plodů.

Zdroje: www.gardenandgreenhouse.net, www.toprecepty.cz, www.living.iprima.cz