5 druhů zeleniny pro úplné začátečníky: Tyhle vypěstuje i zahradnické nemehlo

Chcete si vypěstovat svou zeleninu, ale bojíte se, že to nedokážete? Obavy stranou, pustit se do zahradničení a pěstování vlastní úrody může opravdu každý. Není to nijak složité. Držte se doporučených tipů a hlavně zvolte pro začátek osvědčené druhy zeleniny. Vybrali jsme pro vás hned pět druhů zeleniny, které skutečně zvládne vypěstovat úplně každý.

Voňavé a křupavé zelenině přímo z vlastní zahrádky se takřka nic nevyrovná. Rádi byste si s pěstováním vlastní úrody také začali, ale nevíte, jak na to? Nezoufejte! Můžete se na to vrhnout i bez předchozích zkušeností. Vypěstovat si vlastní chutnou zeleninu bez chemie je jednodušší, než si myslíte. S tipy to bude hračka Pokud se nemůžete rozhodnout, zda do toho jít, odhodlejte se. Není nic hezčího, než když vám pod rukama roste nový život a vy můžete sledovat každý nový lístek a obdivovat, jak se z poupěte rodí nový plod. Nepotřebujete k tomu velikou zahradu, ani spoustu peněz. Nejdůležitější je odhodlání a chuť do práce. Co všechno musíte udělat, než se do pěstování dáte? Máme pro vás hned několik tipů, jak nejlépe začít. Zpočátku můžete začít něčím jednoduchým. Jako je salát, chilli papričky nebo třeba oblíbená rajská jablíčka. Odolné zelené listy Vyzkoušejte si svoje pěstitelské předpoklady na nejrůznějších salátech. Zelené křupavé lístky jsou naprosto nenáročné na podmínky, ve kterých rostou, takže si na nich své pěstitelské dovednosti dobře nacvičíte. Stačí jim kvalitnější substrát, větší truhlík a pravidelné zálivka. Ostatně dostatek vláhy je v podstatě to jediné, o co se v případě salátu musíte starat. Není nijak náchylný k chorobám nebo plísním. Rajská jablíčka zvládne vypěstovat každý. Zdroj: Sireli / Shutterstock.com Lahodná rajská jablíčka Rajská jablíčka se sice řadí mezi ovoce, ale drtivá většina lidí je považuje za lahodný kousek zeleniny. Ani jejich pěstování není náročné a zvládne je i úplný začátečník. Rostlinky se navíc přizpůsobí kdejakému klimatu, takže dodáte-li výživný substrát, zajistíte jim dostatek vláhy a dáte na slunné místo, úroda je prakticky zajištěna. Ředkvičky nejen do salátu U ředkviček vás potěší nejen nenáročnost, ale hlavně rychlost, s jakou rostou. Můžete je na záhon nebo do truhlíku vyset prakticky kdykoliv během jara či léta a za pár týdnů máte úrodu na stole. Navíc jsou odolné proti škůdcům - dokonce je odpuzují. Pokud je tedy vysadíte na záhon spolu s ostatními druhy zeleniny, poskytnete jim přirozenou ředkvičkovou ochranu. Malé papričky Podobně je to s papričkami. Pěstovat je můžete v průběhu celého léta. Navíc rostlinka papriček bude připravena plodit průběžně, takže zásobu papriček budete mít stále po ruce. Ředkvičky vás překvapí tím, jak rychle rostou. Zdroj: Shutterstock Cukety, kam se podíváš Pěstování cuket je až legračně jednoduché. Tato tykvovitá zelenina je navíc rostlinný nezmar a jediná rostlinka vám zajistí takovou úrodu cuket, že ji ani nestačíte zpracovat. Nejlepší je vertikální pěstování cuket, ušetříte tím místo a rostlinkám se bude dařit mnohem lépe.