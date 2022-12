Kdy dát do vázy barborky, aby vykvetly na Vánoce: Je to jinak, než si myslíte

Jedna stará tradice praví, že dívka, které na Vánoce vykvete „barborka“, se do roka vdá. Ať už toužíte po snubním prstýnku či nikoliv, nařežte si třešňovou větvičku. Krásně ozdobí váš sváteční stůl! Jak to udělat, aby barborky vykvetly na Vánoce?

Jedna legenda praví, že otec svaté Barbory byl turecký šlechtic, který velmi těžce nesl, že se jeho dcera dala na křesťanství. Aby jí "napravil hlavu", dal jí zavřít do věže. Ale ani vězení či mučení dívku nepřinutilo vzdát se jejího Boha. Proto ji otec odsoudil k trestu smrti.

Traduje se, že když šla Barbora na popravu, utrhla si větvičku, která vykvetla uprostřed zimy. Od té doby se na její počest stříhají ovocné větvičky – barborky. Symbolizují „nové světlo“ – Ježíše Krista, ale i zimní slunovrat. Svobodným dívkám bílá barva květů připomínala vytoužené svatební šaty.

Rozkvetlé větvičky ozvláštní zimní interiér. Nemusí být jen třešňové. Zdroj: Profimedia

Mučednice a ochránkyně

A tak se stala svatá Barbora legendou. Pro její neústupnost a věrnost si ji zvolili jako patronku zástupci různých řemesel. Například je ochránkyní horníků, dělníků, zedníků, slévačů, zvoníků, kloboučníků, dělostřelců, hasičů, hrobníků, kameníků. Vzývají ji i umírající, kteří hledají v posledních chvílích života svůj klid. Barbora mučednice prý chrání všechny křesťany při bouřce, ohni, horečce či moru. Utíkají k ní i mladé panny, které touží po skutečné lásce a vdavkách. Možná právě proto je její svátek 4. prosince tak magický.

Rozkvetlá barborka dívkám slibovala ženicha. Zdroj: Profimedia

Čarování s větvičkami

Říká se, že nesezdané dívky se v noci svaté Barbory vplížily do sadu, aby vlastními zuby utrhly větvičku a nechaly ji vykvést do Štědrého dne. Když se to povedlo, bylo to znamení brzkých vdavek. Spousta dívek ale nechtěla sázet jen na jeden pokus, proto si utrhla větviček hned několik. Každou z nich pojmenovala jménem svého potenciálního ženicha. A pak už jen čekala, která z barborek vykvete jako první. Podle toho se rozhodla, kterému z nápadníků dá přednost.

Dívka, které na Vánoce vykvetla větvička byla šťastná. Zdroj: Profimedia

Namlouvání podle starých časů

Jiné vdavekchtivé slečny svůj milostný los daly do rukou osudu. Na Štědrý den si daly svou vykvetlou větvičku za pas a šly na Půlnoční mši. Když jim některý z chlapců větvičku vzal a dal si ji na klobouk, otevřeně tak vyznal své vyvolené lásku. A do roka mohla být „veselka“.

Dnešní namlouvání je krapet složitější. Nicméně rozkvetlá barborka nikdy nezklame a potěší jak svobodné, tak i rozvedené, single či ovdovělé. Natrhejte si ji také. Třeba vám přinese do života novou lásku, radost a štěstí…

Barborku si můžete ustřihnout z třešně, jabloně, meruňky, trnky či broskvoně. Zdroj: Profimedia

Proč dát barborky do mrazáku?

Co můžete udělat, aby vám barborka vykvetla? Podle knihy Adventní čas od Dagmar Šotterové je potřeba dodržet tato pravidla:



1) Uříznuté větvičky ovocných stromů by měl přejít mráz. Je ve svátek Barbory příliš teplo? Uložte barborky na dva dny do chladničky nebo mrazničky. Mráz uvolní blokační látky v květních pupenech a proutek pak lépe vykvete.



2) Větvičky seřízněte na šikmo a na chvíli je ponořte do vody o teplotě 60 °C.



3) Pak celé proutky ponořte do vany, s vodou o teplotě 40 °C. Nechte je tam máčet asi 6 hodin.



4) Naplňte vázu vlažnou vodou a smíchejte ji s jednou lžičkou cukru.



5) Vložte větvičky do vázy a dejte je na světlé místo.



6) Denně vyměňujte vodu a jednou za čas větvičky seřízněte.



7) Máte v místnosti suchý vzduch? Proutky občas ponořte do vody (nebo poroste rozprašovačem), aby nezasychaly. Na Štědrý den budou krásně rozkvetlé.



Náš tip

Poblíž vázy s barborkami umístěte mísu s jablky. Ovoce vylučuje plyn etylén, který kvetení urychlí.

