Jak naše babičky pěstovaly muškáty: Pokvetou jako nikdy dříve

Pěstování muškátů není nijak náročné, přesto se některým vede skvěle a jiným hůř. Jak si poradily naše babičky s množením muškátů, aby byly výsledky vždy skvělé a silné a aby zdravé rostliny bohatě kvetly? Jednoduchý trik vám pomůže k nádherným pelargoniím.

Zdroje: svetkreativity.cz, homeguides.sfgate.com

Jak to udělat, aby muškáty kvetly?

Muškáty jsou jedny z nejoblíbenějších balkonových rostlin a v květináčích na oknech a závěsech pod pergolou zdobí bohatými květy od konce jara až do podzimu. Muškáty potřebují dostatek slunečního svitu a ani přímé slunce jim nevadí. Naopak 6 hodin sluníčka je pro ně ideální.

Velmi důležitá je samozřejmě také vláha. „Tak akorát" zálivka je zásadní. Muškátům se obvykle velmi daří v samozavlažovacích nádobách, protože mají dostatek vláhy, ale zároveň netrpí přemírou vody, která vede k zahnívání kořenů. Pokud zaléváte konvičkou, pak nikdy ne na list.

Muškátům svědčí přihnojování jako všem rostlinám, které se vyčerpávají během kvetení. Odštipování uvadajících květů a případně zaštípnutí celé rostliny, pokud se vytahuje do výšky, je běžné a vhodné. A co tedy prováděly naše babičky, aby se jejich rostlinám dařilo už od malých sazeniček?

Silné a zdravé muškáty pokvetou celé léto

Abyste si namnožili muškáty, stačí k tomu málo a jeden trik. Díky tomu vám řízky rychle zakoření v ideálních podmínkách skleníku. Nemáte jej? Nevadí, s tím vám pomůže obyčejný igelitový sáček. I ten rostlinám zajistí světlo, teplo a podmínky, kdy nebude půda vysychat a dá rostlinám množnost dobře se uchytit. Jak na to? Je to velmi prosté.

Muškáty si s tímto trikem zvládnete namnožit tak, že se vám skvěle rozrostou a budou prospívat i kvést po celou sezonu. Nachystejte si své starší rostliny, čisté, nejlépe dezinfikované zahradnické nůžky, nádoby i substrát. Rozhodně budete potřebovat sypký růstový stimulant nebo alespoň mletou skořici, která funguje stejně a zároveň působí proti plísním a zahnívání. Nezbytnou součástí této techniky je také igelitový sáček. Obyčejný mikroténový sáček budete potřebovat na každou jednu sazenici.

Muškáty jsou naše balkónová a parapetová klasika Zdroj: Vika Lilu / Shutterstock.com

Trik pro kvalitní kořenění řízků muškátů

Ze starších rostlin udělejte řízky. Zkrácením větviček muškátu vám vznikne několik řízků. Odstraňte spodní listy a ponechejte jen tři nebo čtyři vrchní. Řez namočte do sypkého stimulantu nebo mleté skořice a zasaďte do připravených květináčů nebo nádob s kyprou půdou. Řízky stačí mírně vmáčknout a trošku zalít nebo postříkat půdu vodou ve spreji. Celý květináč i s rostlinou přikryjte sáčkem tak, aby pytlík vytvořil bublinu jako skleník. V tomto prostředí ponechejte rostlinu alespoň tři dny a pak sáček odstraňte. Můžete ji však také po třech dnech jen zkontrolovat, opět maličko svlažit substrát a znova přikrýt sáčkem na dalších několik dní. Řízky v sáčku nevystavujte přímému slunci. Bohatě jim stačí rozptýlené světlo.

Tímto jednoduchým způsobem si rozmnožíte rostliny a vaše osázení balkonů i oken bude ještě bohatější a rozkvetlejší.