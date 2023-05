Díky těmto tajným trikům vydržel babičce šeřík ve váze i týdny. Zkuste to taky

Určitě budete souhlasit, že květen je nejkrásnějším měsícem roku. Jedním ze symbolů tohoto měsíce jsou rozkvetlé šeříky s jejich omamnou vůní. Přineste si domů kousek jara v podobě rozkvetlých šeříkových lat. Poradíme vám, jak šeřík ošetřit, aby ve váze vydržel co nejdéle.

Příbuzný olivovníku

Původní domovinou šeříku je východní Asie a jižní Evropa. Pochází z čeledi olivovníků. Dekorativní šeřík u nás patří pro svoji krásu a nenáročnost mezi nejrozšířenější keře. Je vysazován jako solitér, ale hodí se i do živých plotů. Jeho voňavé květy jsou složeny do lat, které jsou dlouhé až 25 cm. Má mnoho barevných kultivarů a jedná se o velice dekorativní keř. Voňavé silice jsou používány v parfumářském průmyslu. V lidovém léčitelství se vůně šeříku používala mimo jiné na uklidnění nervů.

V šeříkové kytici do vázy můžete kombinovat různé barvy a odstíny šeříku. Zdroj: Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock.com

Kytice ve váze

Jak na to, aby vám kytice ve váze vydržela co nejdéle? Podívejte se ve videu:

Kyticí rozkvetlých šeříků si přinesete domů jaro. Aby rostliny ve váze vydržely alespoň několik dní, je nutné dodržet pár pravidel.

Správná doba řezu. Šeřík, stejně jako ostatní květiny, které chcete dát do vázy, řežte ráno. Vlivem světla a teploty mají během dne rostliny tendenci otevírat svoje květenství. Ranním řezem tomu předejdete.

Použijte ostrý a čistý nůž. K řezu čerstvých květin je vhodnější použít raději nůž než nůžky. Ty stonky nebo větvičky při stříhání stlačí, čímž zdeformují i kapilární cesty, které pak špatně přijímají vodu.

Zkraťte dobu bez vody na minimum. Když si kytici přinesete domů, je nutné jí opět trochu seříznout konce. U dřevnatých stonků a větviček se řez vede šikmo, aby vznikla co největší plocha pro příjem vody. Voda v čisté a dostatečně velké váze by měla být odstátá s pokojovou teplotou, aby se předešlo teplotnímu šoku.

Otrhejte spodní listy. Listy na stoncích nebo větvičkách ponořené do vody začnou rychle degradovat a tím se množí bakterie, které květinám nesvědčí. Do vody tedy ponořte holé stonky.

Šeřík si ve váze vystačí sám. Ke kytici šeříku nepřidávejte další kytky. Některé jarní květiny po řezu vylučují sliz, který ostatním druhům ve váze škodí a urychluje jejich vadnutí. Šeřík si svojí krásou vystačí sám.

Měňte každý den vodu a zařezávejte. Pro řezané květiny je důležitá pravidelná výměna vody. Při té příležitosti vždy konce větviček nebo stonků opět seřízněte. Počítejte s tím, že je šeřík žíznivý. Pravidelně kontrolujte, zda má ve váze dostatek vody.

Váza na správném místě. Vázu s čerstvými šeříky dejte mimo sluneční paprsky, nedávejte ji na okenní parapet, chraňte ji před průvanem a horkem. Omamnou vůni šeříku a ostatních vonných květin si užívejte v místnosti, ve které nespáváte. Éterické oleje a silice jsou toxické, nejsou vhodné do místností, kde se málo větrá, nebo kde spáváte.

Naše babičky udržovaly čerstvost řezaných květin ve vázách mnoha triky. Zdroj: Profimedia

Babičky používaly minci, mýdlo a citron

Naše babičky udržovaly čerstvost řezaných květin mnoha triky. Možná si vzpomenete na svoje dětství, kdy jste chodili s babičkou měnit na hřbitov květiny. Ve váze byla mosazná mince. Měď totiž zabraňuje množení bakterií. Někdy přidávaly také trochu tekutého mýdla. To působí antibakteriálně, snižuje povrchové napětí a proto zvyšuje vstřebávání vody. Pár kapek citronu nebo octa změnilo kyselost vody a tím i zničení výživy pro bakterie.

Levná tabletka z lékárny

Babičky používaly acylpyrin nejen na bolesti a chřipku. Uměly využít jeho účinky i v domácnosti. Jak pomůže starý dobrý acylpyrin řezaným květinám? Doma si můžete pomoci, když do vázy s kyticí nasypete rozdrcený aspirin. Aktivní složkou tohoto léku je kyselina salicylová, která se podílí na snížení pH vody. Kyselina brání rychlému rozmnožování bakterií, které by životnost květin zkrátily. Množství aspirinu záleží na velikosti vázy a kytice. Na velkou kytici obvykle stačí půl tablety, do menších použijte čtvrtinu.

Cukr ke květinám

Jednou z metod, kterou naše babičky také používaly, bylo přidání trochy cukru do vázy s kyticí. Cukr působí jako výživa, na druhou stranu podporuje množení bakterií a kvasinek. Pokud tuto metodu zvolíte, nedávejte cukru příliš.

Výdrž řezaných květin ve váze závisí na teplotě, světelných podmínkách, pravidelné údržbě stonků, výživě, výměně vody, správné době řezu a na přidání podpůrných prostředků. Pokud splníte tyto podmínky, vaše květiny ve váze budou rozdávat radost a potěšení o několik dnů déle než obvykle.

Extra tip:

Nedávejte do blízkosti vázy s květinami mísu s ovocem. Ovoce vylučuje ethylen, který vyvolává rychlejší zrání, opad listů a stárnutí květů.

