Co teď udělat s trávníkem, aby nevysychal a byl krásně zelený až do podzimu

Víte, jak nejlépe na závlahu trávníku? Voda je drahá, trávník chceme krásný. Jak to zařídit, aby trávník nevysychal? Vysychání lze částečně zabránit. Zkuste některá z doporučení od ostřílených pěstitelů

Zdroje: adbz.cz, www.mirdo.cz

Co dělat, aby trávník nevysychal?

Všichni dobře víme, že trávník potřebuje spoustu vody. Té však v přírodě ubývá a v posledních letech se začíná klást větší důraz na šetření vodou i energiemi. Nejenže jsou finančně náročné, ale jejich omezení je důležité i z dalších důvodů. Když nic jiného, neměli bychom plýtvat.

Právě trávník je však na takové plýtvání jako dělaný. Krásná zelená plocha nám nabízí užitkový povrch, který je však živý a na zahradě vytváří zcela jiné klima a atmosféru než jiné povrchy. Co dělat s monokulturou jakou je trávník, aby byl pěkný, nevysychal, ale abychom na něj nespotřebovali neúměrné množství vody?

Aby trávník nevysychal, provádějte sekání trávníku s mulčováním. Zdroj: shutterstock/StockWithMe

Zabraňte vysychání trávníku výškou sečení

Základem je zvýšit výšku sečení. Čím bude váš trávník kratší, tím bude snadněji vysychat. O něco vyšší trávník bude mít příznivé mikroklima, které udrží lépe vláhu. Přesto bude plocha stále užitková a tráva bude i nyní tvořit koberec.

Máte-li plochy trávníku, které užíváte jen minimálně, rozhodněte se, zda není možné pěstovat zde trávník jako louku. Vzrostlý, s bylinkami či dalšími okrasnými květinami. Takový trávník je také pěkný, působí však zcela odlišně, ale i zdobně. Podívejte se na směsi travního semene s květinami, zahrada se vždy dá rozdělit a její části udržovat odlišně. Rozdílný vzhled i výška mohou vaši zahradu naopak ozvláštnit.

Louka může být všude tam, kde nepoužíváte aktivně trávník. Zvažte to. Zdroj: Alex Cofaru / Shutterstock.com

Mulč a kompost proti vysychání trávníku

Další vhodnou metodou, je mulčování během sečení. Stačí na sekačku nenasadit sběrný koš a nechat drobné kousky posekané trávy v trávníku. V tomto případě však jde jen o velmi malé kousky trávy, které ideálně propadnou do trávníku, kde částečně pokryjí půdu a zabrání tak rychlému vysychání, ale také vrátí do půdy živiny až se do ní rozloží.

Také přidání kompostu je pro trávník a udržení vláhy dobrým tahem. Kompost pomůže zadržovat vodu během nejteplejší části roku a samozřejmě navíc trávníku dodá i nezbytné živiny, a to ze zcela přírodních zdrojů.

I trávník je vhodné kropit především brzy ráno. Zdroj: Subbotina Anna / Shutterstock.com

Dostatečná zálivka trávníku

Nejlepší možné zavlažování je rozhodně to z nebe. Pořádný déšť je lepší než každodenní kropení, ale pokud příroda nenadělí, pak je samozřejmě nutné pomoci trávníku pravidelnou zálivkou. Podle odborníků je nutné zalévat v létě trávník denně i několikrát. Vzhledem k tomu, že je k prolití staršího dobře zakořeněného trávníku nutných 10 litrů na 1 m2, je jisté, že neušetříte. U mladých trávníků a čerstvě založených je to samozřejmě ještě víc, a to až o třetinu, tj. 15 litrů na metr čtvereční.

Pokud je to možné, shromažďujte dešťovou vodu a používejte ji na zavlažování trávníku i zahrady.

Nejvhodnější je kropení trávníku v ranních nebo večerních hodinách. Ranní zalévání je podle všeho úplně nejlepší. Pokud máte možnost, volte raději brzké hodiny než pozdně večerní.