Ačokča, papriková okurka: Proč si ji pořídit, jak ji pěstovat a ji jíst?

Přísahám, že jsem toto slovo nikdy předtím neslyšela, než jsem ačokču ochutnala. Je to něco mezi okurkou a paprikou a konzumovat se dá skoro celá. Tedy samozřejmě bez kořenů… Tato zelenina z Jižní a Střední Ameriky se dá pěstovat i u nás, což doporučujeme, protože dokáže naše pokrmy obohatit exotickým nádechem.

Ačokča je popínavá rostlina, která má plody připomínající lusku, ale rostoucí směrem nahoru. Říká se jí i paprikookurka nebo papriková okurka, ale pozor: o křížence se v tomto případě nejedná. Tato zelená zelenina není výsledkem experimentu křížení okurky s paprikou, jako je třeba jako josta kříženec černého rybízu s angreštem, ale je to liána z Jižní a Střední Ameriky.

Například v Peru se ačokča pěstuje k různým úpravám. Zajímavostí je, že peruánští domorodci používají kořeny ačokči k čištění zubů.

Ačokču můžete použít všude tam, kde byste použili papriku Zdroj: Profimedia

Má ráda teplo a vlhko

Ačokča neboli cyklantera (Cyclanthera pedata), lidově korila, se adaptovala i u nás. Je však lepší pěstovat ji ve skleníku, ale vždy až po zmrzlých mužích. Zimu nemá ráda. Její pěstování je podobné jako u melounů, okurek či tykve. Sama patří do čeledi tykvovitých rostlin. Je to jednoletka, která dorůstá do výšky až pěti metrů, což díky její liánovitosti většinou nezjistíte. Museli byste její stonek natáhnout. To je i důvod, proč při pěstování potřebuje dokonalou oporu.

Ačokča má ráda vlhko a teplo, proto je lepší si ji předpěstovat na okně. Musí se hodně zalévat a hnojit, jinak nebude plodit. Plodit začíná právě v srpnu a pokračuje ještě i v září. Na volné stanoviště vysazujeme ačokču až ve druhé polovině května, kdy již nehrozí ranní přízemní mrazíky. Na jeden běžný metr se vysazují obvykle maximálně dvě rostlinky. Je dobré vědět, že čtyři rostliny postačí pokrýt spotřebu této výborné zeleniny pro čtyřčlennou rodinu.

Nejvhodnějším stanovištěm je jižní strana s dostatečnou oporou, například plotu nebo sítě, po které se rostliny mohou pnout.

Plněná, do leča nebo naložená

Z ačokči můžete využít v kuchyni jak plody, tak i listy. Nahrazuje vlastně papriku a vnese do vašich jídel exotičtější chuť.

Sklízejí se ještě nezralé plody, jež vypadají jako hrášek. Můžete je naložit do sladkokyselého nálevu jako okurky, jimž se budou i chuťově podobat.

Chcete-li ale ačokču použít spíše jako papriku, naplňte je masem, jako se plní paprikové lusky. Můžete je nakrájet a přidat je třeba do leča, pod maso, ale i do salátu.

Listy můžete spařit, nasekat a použít na špenát.

Dobrá i pro tělo

Ačokča má rovněž dobré účinky na naše zdraví. V syrovém stavu pomáhá proti cukrovce, listy přiložené na zanícenou ránu působí protizánětlivě. Plody ačokči snižují hladinu cholesterolu v krvi, jelikož zbavují stěny cholesterolových nánosů a snižují krevní tlak.

