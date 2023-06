Domácí postřik z listů afrikánu škůdci přímo nenávadí. Používá ho ale málokdo

Afrikán je svéráz. Někdo ho miluje, jiný zase nenávidí. Vy se s ním ale snažte být zadobře – ochrání vám vaši zahradu před škůdci. Jak?

Afrikán neboli aksamitník je odolná letnička. Díky tomu je stálicí v českých truhlících a v českých zahradách. Zahradníky přitahuje nejen jeho nenáročnost, ale i jedlé květy, které se dají přidat do omáček, zeleninových polévek, brambor či cukru. Mají nasládlou chuť podobnou anýzu, a když si z nich uděláte čaj, získáte skvělý přírodní lék proti kocovině. Afrikán má totiž zvláštní schopnost odstranit zbytky alkoholu z těla.

Na videu se dozvíte, jak správně pěstovat afrikán:

Vyrobte si afrikánový olej

Hlavní předností afrikánů je ale vůně. Lidem buďto vadí či nevadí, ale pro zahradní škůdce je naprosto nepřijatelná. Vysazení jsou na ni hlavně mšice, ale i molice nebo háďátka. Pokud se chcete těchto protivníků zbavit elegantně a bez chemie, doporučujeme vyzkoušet olej za afrikánů.

Jak na to? Připravte si deset květů a otrhejte je na jednotlivé lístky. Květinovou směs vložte do nádoby, zalijte řepkovým olejem a nechte 14 dní louhovat. Nakonec hotový olej sceďte, přelijte do rozprašovače a můžete ho používat. Mšice a molice nebudou mít šanci!

Afrikánový olej je výborným prostředkem proti mšicím a molicím. Zdroj: Profimedia

Osázejte záhon se zeleninou

Pokud si chcete vyrobit afrikánový olej proti škůdcům, můžete vsadit na působení samotných rostlinek. Podle odborníků stačí, když afrikány zasadíte kolem záhonu se zeleninou. Nejenom, že odpudí mšice, ale zablokují vývoj škodlivých půdních háďátek.

Podobně jako afrikány ochrání zeleninu i aromatické bylinky. Například saturejka přináší bezpečí zelí a hrášku. Měsíček zabezpečí bezproblémový růst a úrodu brambor. Pažitka odežene hrozící nebezpečí od mrkve a okurky. Lichořeřišnice zase pomůže najít klid kedlubnám a tymián je tou nejlepší „ochrankou“ pro saláty.

Afrikány ochrání před škůdci i zeleninu. Zdroj: Profimedia

Zasaďte afrikán do truhlíků

Afrikán dokáže svým aroma otrávit i bodavý hmyz. Jde zejména o komáry, kteří jeho intenzivní aroma doslova nesnáší. Proto jsou afrikány oblíbenou rostlinou do květináčů či truhlíků. Většina pěstitelů je používá jako ochranný štít nejen proti komárům, mouchám, vosám, ale i dalšímu hmyzu. Afrikán existuje v mnoha verzích a může dorůst i do výšky 60 centimetrů. Na vysazení do truhlíku se proto doporučují nízké odrůdy, které okno ozdobí, ale nebudou mu ubírat světlo.

Zdroje:www.denik.cz, www.zahradaapriroda.cz