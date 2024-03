Máte v lékárničce aktivní uhlí? Pak vězte, že tento lék prospěje nejen vám, ale i rostlinám. Jak?

Dlouhá léta bylo živočišné uhlí jen „tubičkou“ ukrytou na dně lékárničky, která se vytahovala jen v časech nejvyšší nouze – například při trávicích obtížích (plynatosti, průjmech nebo bolestech břicha). V poslední době se ale o něm začalo mluvit jako o přírodním zkrášlujícím prostředku.

A jeho popularita stoupla. Teď jsou na trhu k mání různé čisticí kosmetické masky, které ulevují mastné pleti a širokým pórům. Popularitu si získaly i zubní pasty ze zázračnými bělícími účinky… Málokdo by ale tušil, že tato rychlá pomoc na břichabol má ještě jiný, další rozměr…

Na videu autora Speciální zahradnictví zjistíte, jak vám aktivní uhlí zlepší půdu. Více na kanále YouTube.com.

Hnojivo pro pokojovky

Pokud máte doma živočišné uhlí, můžete ho použít také jako alternativní verzi hnojiva pro pokojové rostliny. Jak na to: Stačí, když rozdrtíte tablety, smícháte je se zeminou a zasadíte do ní vybranou pokojovou rostlinku. Uhelný prach nejenže zlepší kvalitu půdy, ale také ji provzdušňuje a váže na sebe škodlivé látky. Rostlinám se pak bude v takovém základu velmi dobře dařit!

Aktivní uhlí podpoří i pokojové rostliny.

Urychlí zakořenění

Nepatříte mezi trpělivé zahradníky? Pak vám můžeme prozradit způsob, při kterém vám vaše rostlinka rychleji zakoření. Jak na to: Jednu až dvě tablety aktivního uhlí vhoďte do vody a nechte pozvolna rozpustit. Pak roztok důkladně zamíchejte a dejte do něj zakořenit řízky rostlin. Uvidíte, že jim brzy vyraší kořínky.

Sníží riziko plísní

Plísně jsou obávaným nepřítelem rostlin. A bohužel i těch pokojových… Pokud plíseň najdete v květináči, opatrně ji odstraňte. Zbytek hlíny promíchejte s rozdrcenými tabletami aktivního uhlí. Díky působení živočišného uhlí se z půdy odstraní případné další zárodky plísní.

