Alobal na zahradě: 7 chytrých způsobů, jak ho používají angličtí zahradníci

Alobal neboli hliníková folie je častým pomocníkem téměř v každé domácnosti. Většinou se používá nejen k balení potravin či k pečení masa, ale můžete s ním krásně vydrhnout i připálený hrnec. Má však pestrou škálu efektivního využití na zahradě, o kterém jste neměli ani tušení.

Zdroje: gardenofedengardencenter.com, www.gardeningknowhow.com, balconygardenweb.com

Alobal je častokrát nepostradatelný a velmi praktický materiál, který si našel své místo i v našich zahradách, kde přispěje mnoha způsoby a dokáže opravdu nemalé zázraky. Jak vám může být prospěšný a proč je fajn nepoužívat ho jen v kuchyni, když dokáže mnohem víc? Máme pro vás několik bezva tipů!

Přestěhujte alobal z kuchyně na vaši zahradu

1. Odradí ptáky

Ptáci jsou častými návštěvníky zahrad a mnohokrát potěší jejich vzhled naše lidské oko. Ale jen do chvíle, než si začnou pochutnávat na plodech, na které trpělivě a s oddanou péčí o všechny rostliny či stromy čeká každý pěstitel. Takže, co s nimi v těchto případech? Je dobré je od této jejich libůstky odradit. Pověšená stará retro cédéčka v zahradě si pamatuje každý z nás, protože se všeobecně ví, že všechno, co se leskne, nenasytné ptáky snadno odradí. A právě tak poslouží i starý dobrý alobal. Stačí z něj nastříhat proužky a navěsit je třeba na stromky, keře či ostatní ohrožené rostliny. Ptáci se jim pak vyhnou velkým obloukem.

Dejte na stromy či keře rozstříhaný alobal, odradí ptáky, kteří vám berou úrodu. Zdroj: shutterstock.com

2. Ochrání zeleninu před škůdci

Bojujete v zahradě se slimáky či jinou havětí? Je tu další tip, jak jim znepříjemnit život. Stačí, když kolem zeleniny dáte do zeminy proužky silnějšího alobalu. Utrhněte si požadovanou délku a složte ho tak, aby vám vzniknul silnější pruh. Vsuňte ho do země a nechte i část vyčnívat nad povrch půdy. Alobal odradí nejen slimáky, ale i mnohé další nevítané škůdce.

Alobal ochrání zeleninu před škůdci. Zdroj: shutterstock.com

3. Bezpečí stromů před korní spálou

Korní spála je choroba stromů, která postihuje jihovýchodní stranu mladých stromků. Nejčastěji jsou postiženy právě ovocné stromy, ale i zahradní vrby. V tomto případě obalte mladé kmínky na zimu několika vrstvami alobalu. Na jaře pak alobal odstraňte. Korní spála vzniká za teplých zimních dní, kdy se pod vlivem slunečních paprsků probudí pod kůrou část přezimujících buněk. Jakmile přijde noční ochlazení, tyto buňky postupně odumírají, čímž je poškozen celý strom.

4. Odráží sluneční světlo

Alobal vám skvěle „posvítí“ na vaše rostliny, jestliže ho umístíte kolem základny zahradních rostlin. Dokonale odrazí sluneční světlo ze země přímo na pěstované plodiny a zvýší tak schopnost rostlin fotosenzitizovat, čímž pomůže a urychlí jejich růst.

5. Míchání mulče s alobalem odradí hmyz

Jestli se chcete zbavit drobných hmyzích škůdců na zahradě a vyhnout se nešetrným a agresivním pesticidům, máme zde další tip. Nastříhejte alobal na proužky a zamíchejte je do mulče. Škůdci se budou vaší zahrádce zcela jistě vyhýbat.

6. Inkubátor pro sazenice

Co takhle popohnat semínka k růstu? Budete potřebovat jen krabici od bot a alobal. Krabici vystelte alobalem, lesklou stranou ven, a nechte přibližně pěti centimetrové přesahy. Na dně udělejte několik otvorů, aby mohla odtékat přebytečná voda. Nasypte do krabice substrát přibližně do poloviny a můžete se pustit do setí. Pak už stačí dát připravenou krabici na světlé místo a za pár dní uvidíte první výsledky. A jak alobal pomůže? Na spodní straně udrží semínka v příjemném teple. A ten přesahující bude rovnoměrně odrážet sluníčko a semínka tak pěkně vzejdou.

S alobalem můžete nabrousit nejen zahradnické, ale i obyčejné nůžky. Zdroj: shutterstock.com

7. Nabrousí nůžky či nahradí trychtýř

Když vám zbude použitý alobal, nemusíte ho hned vyhazovat, ale recyklujte ho. Krásně s ním totiž můžete nabrousit nejen zahradnické, ale i obyčejné nůžky. Párkrát ho uhlaďte, na několikrát přeložte a začněte do něj stříhat. Zhruba po osmi nastříhaných proužcích by měly být nůžky krásně nabroušené a sloužit vám jako dříve.

Potřebujete přelít vodu, ale nemáte po ruce trychtýř? Vyrobte si jednorázový z alobalu. Zdroj: shutterstock.com

Potřebujete přelít vodu, ale nemáte po ruce trychtýř? Nevadí, protože vás zachrání opět alobal. Jednoduše ho srolujte do kuželu, který by měl mít v užší části dostatečně velký otvor, aby jím tekutina dobře protékala. Takový jednorázový trychtýř se může hodit i tehdy, pokud pracujete s nebezpečnými postřiky a nechcete si ničit ten, který máte na bezpečné látky.