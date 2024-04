close info Profimedia

Pokud jste velice netrpělivými zahradníky a chcete, aby vám vaše rostlinky vyrostly co nejdříve, použijte tento zahradnický trik. Vystelte květináč alobalem a podívejte, co to udělá.

Alobal má v domácnosti mnoho využití. Spousta lidí se s ním však limituje pouze na zabalování řízků nebo jiných svačin. Může pomoci v domácnosti, ale i při zahradničení. Alobal se totiž může stát absolutním aktivátorem růstu vašich rostlin. Pokud se vám tudíž nechce dlouho čekat, až se vaše rostlina uráčí vyrůst, alobal vám pomůže. Rostlina poroste jako utržená ze řetězu. Nevěříte? Video, jak rostlinám pomůže vystlání květináče alobalem, si můžete pustit na Youtube kanále The Flytrap Garden: Zdroj: Youtube Světlo a teplo pomocí alobalu Sazenice potřebují ke svému růstu dostatek tepla. Obzvláště, když jsou dny chladnější, si bude raději lebedit v teplé hlíně, než aby vykoukla na povrch a vystavila se tak mrazu. Základní je postavit rostlinu na slunce, ať už přímé nebo nepřímé. Květináč na dně vyložte alobalem, a poté propíchněte pár dírkami, které budou rostlině umožňovat odtok vody. Poté přidejte zeminu. close info Profimedia zoom_in Když zeminu u rostlin obalíte alobalem, dopřejete jim dostatek tepla, aby vám sazenice rychleji vyrostly. Tímto způsobem bude rostlina v neustálém teple. Teď je důležité přidat rostlině světlo, aby rychleji rostla. To uděláte tak, že si z kartonové krabice vyrobíte světlovod. Vnitřní stěny poté vyložíte alobalem. Pak už jen stačí dovnitř umístit sazenice v drobných květináčích či sadbovači. Alobal bude odrážet světlo a zařídí tak lepší podmínky pro růst vašich rostlinek. Alobal jako ochrana rostlin Alobal však dokáže ještě více než jen zlepšit podmínky pro růst rostlin. Může jim také poskytnout ochranu před slimáky a podobnými škůdci, co by si na rostlině jinak pochutnali. Stačí, když pod rostliny umístíte alobalové pláty a zajistíte je kameny. Alobal totiž slimákům velice znesnadňuje plazení. Pokud chcete ochránit i své ovocné stromy, alobal se opět ukazuje jako optimální pomocník. Lesklé předměty totiž zastrašují ptáky, kteří by se mohli chtít na vašem stromě ubytovat, či z něj krást ovoce. Tímto způsobem si vyberou jiný cíl. Stačí jen obalit fólií pár větví a obalit strom alobalovými pruhy. Ptáci se budou držet daleko, a kdyby se sousedi ptali, proč máte na stromečku alobal, můžete se vymluvit na to, že se již připravujete na Vánoce. Zdroje: www.prozeny.cz, chalupari-zahradkari.cz

