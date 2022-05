Andělské trumpety: Durmanovec bude dominantou vaší zahrady

Květiny jsou jako šperky. Pokud chcete mít na zahradě jeden velký skvost, který vám budou sousedé závidět, pořiďte si keř Durmanovec! Je nepřehlédnutelný...

Pod tajemným názvem durmanovec se skrývá keř brugmansie. Tenhle ztepilý fešák pochází z jižní Ameriky a ve své domovině dosahuje výšky až 9 metrů. V Čechách, kde sluníčko zase tak nepraží se přikrčí zhruba tak do dvou metrů. Dominantou tohoto obra jsou výrazné květy, které mohou být v mnoha barevných provedeních – od krémové, žluté až po ostře fialovou. Lidé jim přezdívají „andělské trumpety“. A popravdě, není divu. Mají podobný tvar i rozměr, který čítá 20 – 30 centimetrů.

Život v květináči

Ztepilý durmanovec působí, že ho nic nerozhází. Ale jak už to bývá, i on má v přírodě svého nepřítele – mráz. Kvůli své choulostivosti vůči mínusovým teplotám, nemůže být zasazený volně v hlíně, ale v nádobě. V období pozdního léta chytá durmanovec svůj druhý dech. Občas na něm vyraší poslední poupata, ale s chladnějším počasím začíná opadávat. To je signál pro zahradníky, aby včas (než přijdou opravdové plískanice), přesunuli durmanovec do bezpečí. Novým domovem pro tropického obra se stává zimní zahrada nebo jiná světlá místnost s příjemným klimatem.

Durmanovec je krásný na pohled. Dokonce velice opojně voní… Jeho nádherné květy se stávají terčem zájmu opylovačů. Zdroj: Profimedia



Zimní (skoro) abstinent

Během zimního období se z durmanovce, který se celé léto prsil uprostřed zahrady a ukazoval na odiv své květy, stane zasmušilý introvert. Proto je nejlepší ho nechat být. Neobtěžujte ho vydatnou zálivkou. Naopak, dávejte mu jen tolik vody, kolik nezbytně nutně potřebuje ke svému přežití. V období od ledna do března ho nechte co nejvíce proschnout. Na jaře ho pak seřežte a nechte vyletnit na slunném místě, kde moc nefouká.

Milovínk pozornosti a hnojiva

Být ozdobou zahrady je náročné. Durmanovec se se svou rolí krasavce vypořádává poměrně snadno. Jediné, na čem trvá, je dostatek živin. Aby lépe kvetl, je potřeba ho jednou za dva roky přesadit do jiného květníku. Pokud ho necháte ve stejné nádobě rok, přisypte mu alespoň subtrát (nejlépe s granulovaným organickým hnojivem). Poté co mu vyraší první lístky, pořádně ho zalijte a dodejte dávku hnojiva. Obecně se doporučuje tekuté hnojivo s guánem. Keř je bohužel náchylný na mšice, moly a svilušky. Pokud o něj nechcete přijít, musíte na jeho zdraví permanentně dohlížet.

Kvůli své choulostivosti vůči mínusovým teplotám nemůže být durmanovec zasazený volně v hlíně, ale v nádobě. Zdroj: Profimedia



Krásný, ale jedovatý…

Jak už jsme psali, durmanovec je krásný na pohled. Dokonce velice opojně voní… Jeho nádherné květy se stávají terčem zájmu opylovačů (zejména lišajů), nočních motýlů a netopýrů. Tajemství těchto „andělských trumpet“ je ale jed. Nejvíce se ho nachází k květech, semenech a listech. Pokud máte děti, je tahle ozdoba zahrady zároveň i velkým rizikem a ohrožením. Při požití většího množství rostliny může nastat dokonce smrt. Tak pozor na to!



Zdroje: www.pestujemeonline.cz, www.nkz.cz