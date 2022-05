Jak pěstovat anglický královský muškát: Má své vrtochy, ale zvládnete to hravě

Anglický muškát okouzlí každého svými velkými květy všech možných odstínů a barev. Svou krásou předčí všechny ostatní druhy pelargonií. Víte, jak ho správně pěstovat?

Patříte mezi milovníky a obdivovatele muškátů? Pořiďte si opravdové „královny“ mezi pelargoniemi. Jedná se o královské muškáty, zvané též anglické. Ohromí všechny svými gigantickými a pestrobarevnými květy, které mají i stromkovou formu.

Muškát královský (Pelargonium grandiflorum)

Většina všech muškátů je původem z jižní Afriky. V současné době je evidováno něco kolem 250 botanických druhů, které se dělí do několika dalších skupin.

Konkrétně královské muškáty však byly nakříženy v Anglii, což se objevuje i v jejich názvu. Anglické muškáty jsou stálezelené keříky s šedozelenými řapíkatými listy, které mají ostře zubaté okraje. Jedinečné jsou především díky svým barevným květům, které bývají i 6 cm velké. Výběr barev květů je pestrý - od sněhobílé, přes růžovou, lososovou, červenou až k fialové a téměř černé barvě. Můžete vybírat z jednobarevných, dvoubarevných i vícebarevných odrůd se světlými nebo tmavými oky a různobarevnými okraji. A tvar květů? Ten může být jednoduchý, poloplný, plnokvětý, hladký nebo se zvlněnými či roztřepenými okraji. Květy mají dlouhou životnost, takže si jich opravdu užijete.

Vhodný substrát

Nejlépe se bude těmto muškátům dařit ve směsi zahradního substrátu s hrubým pískem a trochou kompostu. Vždy brzy na jaře přesaďte anglické muškáty do nové čerstvé zeminy.

Slunce je jejich hobby

Královské muškáty milují slunce, a tak jim dopřejte dostatečně teplé a slunné stanoviště. Pozor však na polední ostré paprsky, které by rostlinu mohly spálit a narušit kvetení. Rostliny by měly být v místech, kde je teplota do 25 °C. Vyhovuje jim hlavně východní nebo severovýchodní strana, například pod pergolou nebo korunou stromu. Také myslete na to, že vyloženě nesnášejí vítr, průvan a déšť. Během zimy ocení chladnější světlé stanoviště s teplotou okolo 12 °C.

Jak na zálivku

Během léta můžete královské muškáty zalévat méně než běžné muškáty, absolutně nesnášejí jakékoliv přemokření. Jde o jeden z rizikových faktorů, kvůli němuž můžete snadno přijít o většinu květů. Proto není od věci chránit tento druh muškátů před vydatným deštěm. V zimě zalévejte jen mírně, nejlépe jednou za dva týdny, na jaře a na podzim jednou týdně. Pokaždé nechte substrát dostatečně vyschnout. U královských muškátů zapomeňte na samozavlažovací truhlíky, kde by snadno mohlo dojít ke zbytečnému zahnívání kořenů a žloutnutí listů.

Muškátům svědčí živiny

Jestli chcete mít anglické muškáty plné květů, dopřejte jim v pravidelných intervalech také dostatek živin. Během sezóny, tedy od března do srpna, je hnojte jedenkrát za týden prostředky s mikroprvky a zvýšeným obsahem draslíku. Výborně funguje domácí hnojivo z droždí.

Pravidelně zaštipujte

Po celé vegetační období královské muškáty pravidelně zaštipujte nebo zastříhávejte. Rostliny se budou mnohem lépe rozvětvovat a docílíte i většího množství květů. Nejlépe jednou za měsíc zbavte rostlinu konce větviček a odkvetlé květy vždy odstraňte hned po odkvětu.

