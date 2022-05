Aronie je zdravotní zázrak. Pěstujte ji jako živý plot a sklízejte ve velkém

Že vám názvy jako aronie nebo temnoplodec nic moc neříkají? A co černý jeřáb? To už možná bude lepší. A co takhle dvě mouchy jednou ranou? Vytvořte si z jeřábu živý plot a sklízejte plody, které mají úžasné účinky!

Černý jeřáb

Jedná se o nižší opadavé keře či stromky pocházející ze Severní Ameriky, které dorůstají půl metru až dvou. Aronie kvete od května do června, kdy se keř obaluje bílými květy, které vypadají přímo skvostně. Atraktivní je s aronií i podzim, kdy se listy barví do červené, fialové a rudé barvy. Plodem jsou malvice seskupené do „hroznů“. Malvice má cirka 1 cm. U nás je druh Aronia melanokarpa nejčastěji zastoupena jistou odrůdou „Nero“, kterou vyšlechtil V. I. Mičurin.

Plody aronie jsou mimořádně zdravé Zdroj: Shutterstock.com / Aksana Yasiuchenia

Aronie a její účinky

U černého jeřábu se sbírají pro své léčivé účinky plody, které dozrávají přibližně na konci září. Na chuť jsou dosti trpké, proto se z nich chystají nejrůznější přípravky a pochutiny, ve kterých se trpká chuť schová. Můžete plody usušit podobně jako šípky, připravit si čerstvou šťávu či sirup nebo jednoduše uvařit džem. Fantazii se meze nekladou.

Aronie je bohatým zdrojem vitamínů B, C a E. Dále obsahuje i jód, pektin, rutin, organické kyseliny nebo karoten. Doporučuje se užívat při problémech se štítnou žlázou, detoxikuje organismus, snižuje krevní tlak, a dokonce obnovuje jaterní buňky. Velkou výhodou je fakt, že dosud nejsou známy žádné kontraindikace.

Pěstování temnoplodce

Aronie je na pěstování velice nenáročná plodina. Bude vám růst a plodit v neúrodné půdě i v horších klimatických podmínkách. Vyberte pro keř místo na slunci, ale snese i polostín. Přežije dokonce i větší sucho a znečištěné ovzduší. Co se týká chorob a škůdců, tak všechno zmiňované se drží od aronie dál.

Toleruje skvěle i prořezávání, při němž je nejvhodnější odstraňovat vlky (mladé výhonky, co rostou z hlavního kmene nebo silnějších větví), moc husté výhonky nebo větve, které jsou příliš u země.

Pokud se na výsadbu teprve chystáte, nechte ji na podzim, nejlépe na říjen nebo první půlku listopadu nebo na jaro, ale co nejdříve – v čase, kdy přestane být promrzlá zem. Hnojení aronie není zapotřebí. A zálivka? Vystačí si s deštěm.

Jestliže si z černého jeřábu chcete vytvořit živý plot, doporučuje se keříky zasadit zhruba 40 – 50 cm od sebe. Nemějte obavy z toho, že se vysokého plotu dočkáte až za několik dlouhých let, neboť roční přírůstek aronie činí asi 30 – 50 cm!

Na podzim se temnoplodec (aronie) nádherně vybarvuje Zdroj: Shutterstock.com / Arti_Zav

Pečené plody aronie na posílení organismu

Na závěr pro vás máme recept, který si můžete z plodů černého jeřábu nachystat.

1 kilogram bobulek vsypte na plech s vysokým rantlem, rozprostřete je, pocukrujte 500 gramy cukru a nakonec přilijte 200 ml vody.

Troubu si nastavte na pouhých 50°C na horkovzduch (pokud máte), vložte plech do trouby a číhejte, než pustí plody šťávu (kdyby se nedařilo a voda by se již vypařila, přilijte další, jinak se plody spálí).

Hned jak kuličky šťávu pustí, je vše připraveno k plnění skleniček. Ty po naplnění uzavřete a dopřejte jim ještě asi 10 minut sterilizace.

Tato dobrota se konzumuje každý den v chřipkové sezóně – třikrát denně jedna lžíce.

