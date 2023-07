Asijská sršeň: Podle vědců ji přitahují některé rostliny. Máte je na zahradě?

Vzhledem ke klimatickým změnám se nejenom v Evropě vyskytují migrující druhy hmyzu. Jedním z nich je i asijská sršeň, která způsobuje bolestivé bodnutí a alergické reakce. Vědci upozorňují, že některé rostliny ji přitahují více než jiné. Které to jsou?

Nebezpečná asijská sršeň se na našem území podle dostupných informací zatím nevyskytuje, ale v sousedním Německu už byl její výskyt potvrzen. Tento druh sršně je mnohem nebezpečnější, dravější a agresivnější oproti u nás běžné sršni obecné. Za výskyt nepůvodních invazních druhů mohou v podstatě dva faktory. Jedním jsme my lidé, protože jsme sem tento hmyz zavlekli neopatrností s nákladem cizokrajného zboží, a tím druhým jsou klimatické změny a celkově teplejší podnebí.

Více o sršni mandarinské se dozvíte z následujícího videa:

Sršeň asijská neboli Vespa velutina

Tento druh sršně je v podstatě dost podobný sršni obecné. Dorůstá zpravidla do velikosti tří až 4 cm, ale je více zabarvená do černa. Proto se často označuje také jako sršeň černá. Má poměrně obrovskou hlavu s vypoulenýma očima a veliké černo oranžově pruhované břicho.

Vytváří hnízda, která čítají 6 000 až 20 000 jedinců. Jediné hnízdo o průměru až 80 cm dokáže vyprodukovat stovky královen, které přezimují v zemi a na jaře založí nové kolonie. Sršně asijské jsou v Evropě od roku 2004 invazním druhem. A které zahradní rostliny je přitahují a měli byste se raději jejich výsadbě v následujících letech vyhnout?

Břečťan popínavý (Hedera helix)

Tato u nás poměrně známá popínavka se na zemi vyskytuje už od třetihor, což jsou desítky milionů let. Původem pochází z Asie, odkud se postupně rozšířil do Středomoří a také do celé Evropy. Nebezpečné sršně láká, protože poskytuje spousty pylu a nektaru z květů, a to až do konce podzimu, kdy už je potravy pro hmyz v přírodě velmi málo.

Břečťan popínavý (Hedera helix). Zdroj: Profimedia

Lokvát japonský (Eriobotrya japonica)

Jedná se o stálezelený stromek, pro který jsou typické okrasné plstnaté listy, často se mu také říká mišpule japonská nebo bibas. Zpravidla se pěstuje v subtropických oblastech světa, u nás je populární jako nádobová přenosná rostlina. Pro asijskou sršeň jsou velice lákavé medonosné květy lokvátu, které je neodolatelně přitahují díky své vůni. Stejně tak jsou pro tento hmyz přitažlivé lahodné plody se žlutou dužinou a sladkokyselou chutí.

Vinná réva (Vitis vinifera)

Další rostlinou, která vám na zahradu bude lákat tohoto predátora, je vinná réva. Důvodem je také bohatá produkce pylu a voňavý sladký nektar z květů. Stejně tak tento nebezpečný hmyz miluje i sladké zralé hrozny.

Slunečnice láká sršeň svými medonosnými květy. Zdroj: Shutterstock

Slunečnice (Helianthus)

Slunečnice je také velice bohatá na pyl a nektar a sršeň tak neodolatelně přitahují její medonosné květy.

Dub (Quercus)

Původně pocházejí stromy tohoto druhu ze Severní Ameriky a možná by vás nenapadlo, že mohou přilákat sršeň asijskou. Pokud však dojde k poškození kůry, vytéká ze stromu černá míza, která je bohatá na minerály a cukry, což sršně značně přitahuje.

