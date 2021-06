Při výsadbě na záhon přidejte ke každé sazenici tabletu aspirinu, vyplatí se to

Zdroj: Gardens by Design / Shutterstock.com

Že je aspirin dobrý jen na bolest hlavy? Vůbec ne. Využít ho lze i na zahradě, kde ho můžete zakopat přímo k sazenicím a výrazně tak zlepšit kvalitu rostlin nebo si vyrobit speciální zálivku.

Využít se dá zkrátka při různých příležitostech. Ideální je ho rozmíchat ve vodě a postříkat s ním kořeny při přesazování. Když tabletu necháte rozpustit v pěti litrech vody, lze ho pak používat jako pravidelný postřik, který zvýší klíčivost semen.

Kromě toho, že zlepší také růst rostlin, dokáže zabránit houbovým či plísňovým onemocněním. Postřik aplikujte jednou za dva až tři týdny. Za předpokladu, že máte rádi řezané květiny, neuškodí aspirin přidat do vázy naplněné vodou. Květiny vydrží déle čerstvé.

Tablety můžete vložit přímo pod zem do hloubky 10-15 cm. Když pomineme pěstování, voda s aspirinem pomáhá hojit štípance od komára. Stačí raněné místo potřít. Uvidíte, že se zhojí dříve než obvykle.

Zahradníci nastříkali rostliny aspirinovou vodu a zjistili, že plody zeleniny rostou rychleji a ve větším množství Zdroj: Profimedia.cz

Přes sto let na trhu

Aspirin jako lék už lidé užívají přes 120 let. Pomáhá na bolest hlavy, zubů, svalů, kloubů i při menstruaci. Snadno vás vytáhne z chřipky a nachlazení. Lék pro každého to ale rozhodně není. Někteří by si ho měli schovat spíše na hnojení než na vlastní užitek.

Němečtí chemici Felix Hoffmann a Arthur Eichengrün ho objevili tak, že izolovali z vrbové kůry kyselinu acetylsalicylovou. Posléze se lék začal vyrábět uměle. Ještě předtím ho vyzkoušeli na lidech nemocných revmatismem a měli úspěch.

Aspirin pacientům ulevil od horečky a bolesti. Jméno léku je odvozeno od slova acetyl spirsalic acidin, což je kyselina acetylsalicylová. Dnes je na trhu spousta léků s podobnými účinky, ale to nemění nic na tom, že aspirin byl první.

Někteří odborníci na něm však nevidí jen klady. V ojedinělých případech totiž může dráždit žaludek a způsobit krvácení. To se ovšem jedná o extrém. Lék se dnes používá také na ředění krve proti ucpávaní tepen.

Tablety aspirinu Zdroj: Shutterstock.com / Shane Maritch

Pozor na extrémní dávky

Podle nejnovějších zjištění je aspirin vhodný i na zmírnění příznaků covidu-19. Za předpokladu, že se někdo léčí ambulantně a není hospitalizován v nemocnici, tak může aspirin ulevovat středně těžkým příznakům. Předchází především srážení krve.

Jak známo, covid způsobuje zánět cév a následně trombózu. Aspirin je minimálně považován za prevenci. Není ovšem dobré si ho dávat příliš. Vždy se držte doporučení lékaře nebo příbalového letáku. U léků totiž platí heslo všeho s mírou obzvlášť.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, vesmir.cz