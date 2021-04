Zakopejte tabletky aspirinu na záhoně, vyrobte postřik a zálivku. Čemu pomůžete?

Věděli jste, že aspirin můžete používat nejen vy, ale také vaše rostliny? Malá bílá tabletka s nimi udělá divy. Vyrobte si speciální zálivku nebo tabletky zakopejte přímo k sazenicím. Celkové zdraví rostlin se výrazně zlepší.

Aspirin pro růst rostlin

Jak je možné, že tak moderní lék jako aspirin rostlinám neuškodí? Důvodem je kyselina acetylsalicylová, která je aktivní složkou tabletek. Ta je odvozena od kyseliny salicylové, jež se vyskytuje ve vrbové kůře a dalších stromech. Rostliny ji navíc produkují samy, pokud jsou ve stresu. Malé množství kyseliny jim pomáhá vyrovnat se s nežádoucími vlivy, jako je napadení hmyzem, suchem, nedostatkem živin nebo s chorobami. Také jim pomáhá posilovat imunitní systém.

Zahradníci nastříkali rostliny aspirinovou vodu a zjistili, že plody zeleniny rostou rychleji a ve větším množství Zdroj: Profimedia.cz

Podpořené vědou

Zahradníci z University of Rhode Island rozdělili rostliny do dvou skupin. Na jednu nastříkali aspirinovou vodu a zjistili, že plody zeleniny rostou rychleji a ve větším množství než u druhé kontrolní skupiny, která nebyla ošetřena. Tým použil dávku tří aspirinů (250 až 500 miligramů), které smíchali s 11,5 litry vody. Rostliny stříkali každé tři týdny po celé vegetační období.

S čím aspirin pomáhá?

Aspirin můžete použít podle toho, co u rostlin potřebujete podpořit. Bílá tabletka totiž:

1. Zvyšuje růst a produktivitu rostlin

Je to tím, že je rostlina odolnější proti škůdcům a plísním. Když ji houby, bakterie nebo viry napadnou, odešle na zdravé listy signál, který stimuluje produkci proteinů bojujících proti chorobám.

2. Pomáhá rostlinám bojovat proti houbovým chorobám

Fusariové a Verticiliové vadnutí jsou běžné houbové onemocnění vyskytující se v půdě, které mohou zničit celou rostlinu během několika dní. Podle nedávné studie amerického Ministerstva zemědělství však aspirin v boji proti těmto chorobám úspěšně vyhrává.

Pokud aspirin nadrtíte a přidáte do vázy, sníží produkci ethylenu, který vadnutí způsobuje Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

3. Pomáhá proti vadnutí

Řezané květiny jsou krásné. Radost z nich však narušuje fakt, že moc dlouho ve váze nevydrží. Aspirin však s tímto také dokáže pomoci. Pokud ho nadrtíte a přidáte do vázy, sníží produkci ethylenu, který vadnutí způsobuje. Také se zpomalí růst plísní, jež ucpávají cévní tkáně květiny, což vede k její smrti.

4. Úspěšné řízkování

Vezměte jeden šálek vody a rozpusťte v něm jednu nepotaženou aspirinovou tabletu. Řízek poté do roztoku vložte a nechte rostlinku zakořenit. Kyselina salicylová totiž pomáhá probudit kořenový hormon.

5. Zlepšuje klíčivost

Nízká dávka aspirinu (cca 1,5 tablety na 2 litry vody) zlepšuje klíčivost semen. Stačí zasazená semena stříkat roztokem. Výsledek by měl být 100 %.

Jak používat aspirin v zahradě?

Při používaní tabletek v zahradě buďte opatrní. Velké množství by mohlo rostliny spálit. Správná dávka je jedna tableta na každý litr vody. Můžete použít odstátou nebo destilovanou. V ní se prášek lépe rozpouští. Roztok poté nalijte do konvičky a používejte ráno, rostliny ho lépe absorbují. Tablety také můžete vložit přímo do půdy do hloubky 10-15 cm.

Zdroje: balconygardenweb.com a diyeverywhere.com