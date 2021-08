Co dělat s cíniemi a astrami v srpnu: Trik profesionála, aby byly krásnější

Není ta kytice ve váze nádherná? Na astrách a cíniích je něco venkovského a obyčejného, a přesto jsou z nich takhle krásná jednoduchá aranžmá. Kytice jako z luk, a přece je neobvyklá plná barev a chtěl by ji každý. Co s cíniemi a astrami v srpnu? Začínají kvést, těšte se!

Co mají cínie a astry společného?

Jsou to Američanky a jsou si i příbuzné. Ano, obě dvě původně pocházejí ze různých míst amerického kontinentu. Mají rady dobře osluněná stanoviště a propustnou půdu, ale rozhodně nemají rády sucho. Určitě je potřeba je pravidelně zalévat, a to během celého vegetačního období. Astry začínají kvést už v srpnu, zatímco cínie neboli ostálky kvetou po celé léto a společně po celé září až do podzimu. Pokud byste ale cínie vyseli až v létě, vykvete vám nejdříve na konci léta. Jsou to jedny z mála potěšení, které najdete na zahradě, když většina květin už odkvetla a zahrada se pomalu začíná chystat na období spánku.

Novoanglické astry jsou nádherné od srpna někdy až do října. Zdroj: Shutterstock.com / Bankiras

Co s cíniemi i astrami v srpnu?

Cínie už jsou v květu a astry se brzy přidají. Teď už nezbývá, než je opatrně přihnojovat, aby byly v dobré kondici a krásně kvetly. A také budou rády za obohacení půdy kvalitním kompostem před výsadbou i během růstu. Obě květiny je dobré očišťovat od uvadajících květů, ale pokud si chcete vypěstovat vlastní semínka, rozhodně ponechejte na rostlinkách několik květů, aby vám do podzimu stačily dozrát. Obě rostliny, můžete také rozdělit a více trsů.

Jakou další péči si cínie i astry zaslouží?

A co radí profesionálové? Nezapomeňte na jejich vysoký vzrůstu! Vysoké odrůdy aster budou potřebovat oporu, a proto je vhodné trsy vyvázat, aby se květiny nelámaly a neničily. Stejně tak cínie, které dorůstají až 75 cm. Pro jejich vysoký vzrůst je také nutné chránit je před větrnými stanovišti.

Cínie neboli ostálky. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

A na co ještě tyto oblíbené květiny babího léta trpí? Pokud jim chybí slunce a jsou spíš v polostínu, trpí a jednoduše je zahubí houbové choroby. Můžete je stříkat proti padlí, ale nejlepší je umístit je na slunné místo, kde se jim bude dařit nejlépe.

I podzimní záhon může být nádherně barevný. Zdroj: Shutterstock.com / Vahan Abrahamyan

Užijte se trsy květin hýřící všemi barvami. Jsou krásné na záhonu, ale i ve váze dlouho vydrží. Nepotřebují ani složitá aranžmá, ani malované vázy. Jsou to prostě ideální podzimní společnice půvabné svou jednoduchostí a neuvěřitelným množstvím nádherných barev!

