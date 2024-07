Zbavit se plevelu na zahradě bývá jedním z nejnáročnějších úkonů každého zahradníka. Bez ohledu na to, jak pečlivě se o svou zahradu staráte, plevel se brzy objeví opět všude. Zkuste namísto chemických přípravků osvědčené babské triky, které si s plevelem snadno poradí a zahubí ho jednou pro vždy!

Každý, kdo se někdy pustil do zahradničení, dobře ví, jak neúprosně a rychle dokáže plevel ovládnout jakoukoli plochu. Existuje však mnoho způsobů, jak se zbavit plevele, aniž byste museli sáhnout po předražených chemických prostředcích. Vyzkoušejte proto účinné babské metody, díky kterým si budete moct užívat krásnou zahradu i bez nežádoucích invazivních rostlin kolem!

Kterými nástroji se snadno na záhonech zbavíte plevele, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Momo Broskvoň:

Zdroj: Youtube

Všestranný pomocník z kuchyně

Ocet je skvělý pomocník nejen v kuchyni, ale i na zahradě. Jeho kyselé vlastnosti dokážou plevel účinně zlikvidovat, ovšem na ty odolnější rostliny je zapotřebí ho aplikovat hned několikrát. Pro přípravu octového postřiku smíchejte lihový ocet s vodou v poměru 1:3.

Tento roztok poté nalijte do rozprašovače, kterým ho nastříkejte přímo na plevel za slunečného dne. Při aplikaci si dejte ale pozor, aby se octový roztok nedostal na okolní rostliny.

close info byrichardduebell.com / Shuttertock.com zoom_in S likvidací plevele ve spárách pomůže obyčejný ocet.

Starý dobrý trik

Další efektivní zbraní proti plevelu je kuchyňská sůl. Ta působí tak, že dehydratuje plevel a brání mu v dalším růstu. Tento postup je zvlášť vhodný na místech, kde nechcete, aby cokoliv rostlo, tudíž třeba na cestičkách nebo mezi dlažebními kostkami. Stonek plevelu odřízněte co nejvíce u země a přímo na řez nasypte sůl.

Posypání plevelu práškem

Z kredence v kuchyni si můžete vzít na pomoc i jedlou sodu nebo kukuřičný škrob. Oba tyto prášky se postarají o to, že nepříjemný plevel zaručeně uschne. A jak je použít? Pouze s nimi posypte plevel, kterého se chcete zbavit, a o nic jiného už se starat nemusíte! Tato metoda je vhodná především na příjezdové cesty, a to do spár dlažby či mezi kameny.

close info shutterstock.com zoom_in Jedlá soda je naprosto skvělý pomocník při hubení plevele.

Jednoduché a levné řešení

Vroucí voda patří mezi nejjednodušší babské metody boje s plevelem. Stačí ji nalít přímo na plevel a už jen pozorovat, jak horká voda okamžitě ničí jeho listy i s kořeny. Při aplikaci musí být voda opravdu vroucí, aby zničila celý kořenový systém. Tento způsob je ideální na menší plochy nebo na místa, kde se k plevelu hůře dostanete.

Prostorové ničení plevelu

V případě, že vám roste plevel na větší ploše, můžete použít mulč. Ten nejenže zabrání světlu proniknout k plevelu, a zamezí tak jeho klíčení i růstu, ale také udrží vlhkost v půdě a zlepší její kvalitu.

Na celou plochu s plevelem nejdříve položte novinové papíry namočené ve vodě a poté je zakryjte mulčem. Tím může být třeba kůra, sláma, kompost nebo listí. Po měsíci vše odstraňte a zůstane vám už jen krásně čistá zem bez jediné známky plevele.

Zdroje: kupi.cz, prozeny.cz, jarabak.cz