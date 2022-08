Tyto druhy bambusů si raději nikdy nepořizujte na zahradu. Nemáte je?

Bambusy jsou na zahradách v poslední době velmi oblíbené. Každý si totiž myslí, že se jedná o nenáročnou, originální a velkolepou rostlinu, která přinese za málo práce hodně muziky. Není tomu ale tak vždy, měli byste totiž vědět, jaký bambus si na zahradu pořizujete.

Pokud se chcete přidat ke stávajícímu trendu a vysadit si na zahradě nějaký zajímavý bambus, měli byste se zamyslet na tím, jaký druh zvolíte. Ne každý bambus je totiž na zahradu vhodný. Existují dva rody bambusů, které se liší způsobem rozmnožování. Jeden je na pěstování snadný, druhý vám na zahradě přidělá práci.

U vhodného bambusu se nemusíte bát, že si s ním nebudete umět poradit. Jeho nové výhonky vyrážejí okolo hlavní rostliny. Tento bambus se drží na jednom místě a rozrůstá se do šířky jen velmi pomalu. Regulovat jeho růst není obtížné.

Živý plot z bambusu vypadá impozantně. Zdroj: COULANGES / Shuttershock

Existují méně i více vhodné bambusy na zahradu

Jde o bambusy z rodu Fargesia, které jsou typické svým keřovitým vzhledem. Ty jsou skvělé právě na zahradu jako dekorace, ale hodí se i na terasu do květináče nebo jako součást živého plotu. V něm působí originálně a zaujme pozornost.

Jiný rod bambusů, který je více invazivní, se těžce hlídá. Jde o rod Phyllostachys, který se vyznačuje svou výškou a hlavně tlustými stonky. Tyto bambusy jsou sice velmi krásné, ale pro zahradu méně vhodné. Jejich kořenový systém totiž tvoří oddenky, které rostou až ve vzdálenosti dvou metrů od mateční rostliny. Navíc rostou do všech stran, takže se brzy může stát, že vám bambus proroste celou zahradou. Možná naštvete i sousedy, je totiž klidně možné, že se dostane až k nim. Pokud však i přesto toužíte právě po tomto druhu bambusu, musíte při jeho pěstování dodržovat určitá pravidla.

Bambusy mají jedinečné kouzlo, ozdobné jsou listy i stébla Zdroj: Shutterstock.com / Subbotina Anna

Bambus opatřete protikořenovou zábranou

Nutností je pořídit k bambusu protikořenovou zábranu, která bude zajišťovat, aby se Phyllostachys nekontrolovatelně nerozrůstal. Zábranu ve formě silné fólie zakopejte minimálně do hloubky šedesát centimetrů okolo celé rostliny, pokud je však poblíž zdroj vody, fólie by měla být umístěna do hloubky alespoň jednoho metru.

