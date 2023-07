Jak a kdy prořezávat bambus? Většina lidí to neví a ničí ho. Je to škoda

Bambus je rostlina, kterou jsme si ještě před několika lety v našich zahradách nedokázali vůbec představit. A přesto se v nich zabydluje. Je to celkem logické – za prvé milujeme změny a za druhé se právě bambus dokáže docela dobře přizpůsobovat našim podmínkám. Jak ale o bambus pečovat, aby byl opravdu spokojený a mohli jsme mít z jeho pěstování radost?

Prvním krokem k dobrému výsledku by měl být již samotný výběr rostlin, které si pořídíme a zasadíme do zahrady. Mezi bambusy jsou totiž velké rozdíly, hlavně co se týká jejich množení. Pokud bychom koupili druh, který je možné považovat za invazivní, budeme mu muset věnovat mnohem více času a práce. Kdybychom jej totiž nechali růst “jako dříví v lese”, brzy bychom se mohli rozloučit se zahradou a přivítat bambusový háj. Proto v ideálním případě koupíme bambus neinvazivní, který se nebude snažit opanovat celý pozemek.

Jak se starat o bambus? Podívejte se na informativní video z dílny Zahrady od Dany:

Invazivní druh poznáme snadno a brzy

Pokud si nejste jisti, jaký druh bambusu na zahradě máte, pak je jeho rozlišení jednoduché. Je-li to druh invazivní, brzy po zasazení se začne množit a nové a nové výhonky se budou objevovat ve stále větší vzdálenosti od původní rostliny. Pokud se nechcete smířit s tím, že se zanedlouho stanete sluhou a později i otrokem této rostliny, je nejvyšší čas zasáhnout. Oproti tomu neinvazivní druh bude růst jen na místě, kde jsme jej zasadili. A to je výhra. I tak ale potřebuje naši péči.

Invazivní druhy bambusu by nám bez náležité a pravidelné péče brzy doslova přerostly přes hlavu Zdroj: profimedia.cz

Jak a kdy prořezávat bambus?

Bambus je obecně vzrostlá rostlina, která může dosahovat až do tří metrů. Roste velmi rychle, což jistě uvítají méně trpěliví zahrádkáři. Právě nyní, v létě, je pak ideální čas na jeho prořez a údržbu tak, aby nám dělal radost i v dalších letech. Pokud se o něj budeme náležitě starat (a prořez do takové péče patří), dočkáme se ještě silnějších výhonů a hustších keřů. Řez přitom většinou vedeme na rozhraní spodní tmavší a horní zelené části. Tím docílíme také růstu dalších ještě vitálnějších výhonů, které budou mít sílu dorůst výše.

Správné nářadí je základ

Při péči o vzrostlý bambus je důležité použít správné nářadí. Abychom rostlinu nepoškodili více, než je nezbytně nutné, použijeme k řezu nejlépe nůžky na živý plot, které jsou schopny jedním střihem oddělit i silnější výhony. Řez tak bude šetrný a pro rostlinu nejlépe zacelitelný. Toho docílíme také tím, že místo budoucího řezu omotáme zahradnickou páskou a až poté (v kolénku stébla) diagonálně, nikoliv vodorovně, výhon seřízneme. Takto postupujeme u řidšího a pravidelně udržovaného bambusového porostu. V případě přerostlého, zanedbaného invazivního “bambusového háje” nezbyde nic jiného, než zásah motorovou pilou a až v další fázi pak přijde na řadu šetrnější ošetření.

Živý plot jako z katalogu

Abychom zabránili přenosu možných bakteriálních nákaz z rostliny na rostlinu, je vhodné vždy vydesinfikovat nástroj, který k řezu používáme. Ať již jde o zahradnické nůžky, nebo ostrý nůž. Dobrou péčí a každoročním řezem pak můžeme vypěstovat dokonce nádherný živý plot, který po několika letech zajistí dokonalé soukromí a dokáže odstínit i křik dětí od sousedova zahradního bazénu.

Živý plot z bambusu vypadá nádherně a roste bleskově. Zdroj: shutterstock.com

Nakonec je třeba poznamenat, že bambus je možné, na rozdíl od většiny ostatních rostlin, prořezávat prakticky kdykoliv. Přesto jsou k takovému zákroku nejlepší právě letní měsíce. V prvních čtyřech až pěti letech se ale budeme raději snažit nechat rostlinky v klidu, aby se na pozemku usadily a dobře zabydlely. Až poté začneme s jejich “výchovou” do podoby, jakou si představujeme.

Zdroje: vtwonen, homesandgardens, bamboosourcery