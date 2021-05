Vypěstujte si bambusový plot: Je krásný, neprostupný, mrazuvzdorný a roste!

Živý plot je krásný a v zahradě je nejen ozdobou, ale také zelenou zdí mezi námi a vším na druhé straně. Brání v nechtěném výhledu, ať už jde o nevzhlednou komunikaci, okno souseda nebo třeba sklady místních firem. Pokud uvažujete o novém živém plotu, mohl by vás zajímat bambus.

Naše zahrada je útočištěm, oázou a místem odpočinku. Máme ji, protože toužíme po živé zeleni v blízkosti našeho domova.

Stále zelená, pružná, rychle rostoucí tráva

Pokud se vám v hlavě honí obrázek čínské přírody a nádherné fotografie bambusových hájů, jste blízko, ale není to přesně to, co si myslíme, že byste měli mít na zahradě. Bambusů je téměř 1500 druhů, je to název pro množství druhů trav z čeledi lipnicovitých a pro živé ploty se používá v různých kombinacích.

Bambusů existuje přes 1500 druhů. Bohužel, toto není ten, který se hodí na živý plot. Zdroj: Profimedia

Připravte se na to, že roste opravdu rychle. Za dva roky dosáhne bez problémů 180 cm. Potřebuje propustnou půdu, takže opravdu nerad stojí ve vodě. Je vynikajícím větrolamem, ve větru krásně šustí.

Navíc existuje množství barevných variant a druhů vhodných pro různě slunná či stinná stanoviště. A ještě k tomu všemu je celoročně zelený, takže nás potěší pohledět na něj i v zimě.

Na co si dát pozor

Možná vás už napadlo, že typickým nebezpečím rychle rostoucí zeleně je fakt, že často zamořuje okolí místně nevhodným druhem. Expanduje bez vědomí majitele zahradníka a to není něco, co bychom viděli rádi.

Sasa kurilensis patří k podrostovým bambusům, okrasným listem, které netvoří tyčovinu. Pokud má dostatek světla a kvalitní půdu, nádherně zakryje i větší kouty. Zdroj: Profimedia

Každý dodavatel bambusových sazenic vás včas upozorní na to, které druhy z nabízených bambusů jsou trsnaté a které výběžkaté. Zatímco trsnaté jen obrůstají staré stéblo novými přírůstky a vy je odkopnutím jednoduše zmenšíte, výběžkaté se bez vašeho vědomí pod zemí vydají í do několikametrové vzdálenosti. A tam si klidně začnou růst, jak je napadne.

Výběžkaté druhy u nás také vysazují, ale je potřeba jejich kořenový bal oddělit od zbytku zahrady a tak okolí ochránit před nežádoucími novými rostlinami.

Kam jinam se bambus hodí

Bambus můžeme v zahradě využít všelijak. Jeho barevné varianty listu v mnohých odstínech zelené, červené, žluté a vínové, i zajímavá stébla, která mohou být dokonce proužkovaná, mohou sloužit jako netradiční solitér, podrost vyšších stromů, nebo předěl v zahradě.

Zákoutí mohou být i variabilnější, pokud bambus zasadíte do květináče nebo žardiny. Můžete si tak nenásilně oddělit prostor v pro posezení nebo koupání.

