Kterým rostlinám nejvíc pomohou banánové slupky: Je to jedno z nejlepších hnojiv

Chcete znát zázrak pro své rostliny? Nevyhazujte banánové slupky do koše a raději je použijte jako přírodní hnojivo. Jak hnojivo připravit a kterým rostlinám dodá sílu a zdraví?

Banány jsou skvělá výživa

Banány jsou ovoce, které milují všichni. Často jsou důležitou složkou snídaně a součástí správné výživy sportovců. A je proč! Dodají do těla velké množství minerálů a vitaminů. A stejně je to s rostlinami, kterým tyto obsažené látky také velmi prospívají. Banánové slupky obsahují 42 % draslíku, 3 % fosforu a dále i vápník, železo a hořčík. Jde tedy o skvělou kombinaci v péči o rostliny doma i na zahradě. Běžně dostupná hnojiva z obchodu totiž obsahují jen 0,5 % draslíku. Banánová slupky však nejsou jen výborným hnojivem, ale odpuzují také některé škůdce a naleští listy pokojových rostlin. Máme pro vás pár tipů, jak je využít.

Slupky vždy pečlivě omyjte

Předtím, než banánovou slupku využijete, pečlivě ji omyjte. Použijte teplou vodu a kartáček nebo můžete slupky na pár minut ponořit do roztoku vody s jedlou sodou. Předtím, než banánovou slupku využijete, pečlivě ji omyjte. Zdroj: shutterstock.com

Slupky můžete dát rovnou do hlíny

Připravené banánové slupky nechte vysušit a suché je rozdrťte a nasypejte ke stonkům rostlin. Poté je náležitě zalijte. Drť můžete i zahrabat do zeminy nebo ji na zahradě použít jako mulč. Díky těmto postupům a vysoké koncentraci draslíku podpoříte nejen bohatou květenu, ale rostliny budou odolnější vůči mnoha nebezpečným chorobám.

Smíchejte slupky s výsadbovou zeminou

V tomto případě je nejlepší nejprve slupky nakrájet na menší kousky nechat je vyschnout v troubě na plechu při teplotě 170 až 200 °C. Ve chvíli, kdy zčernají a budou z nich křehké chipsy, rozemelte je v mixéru na prášek. Smíchejte ho s výsadbovou půdou, podpoříte tak růst prospěšných půdních mikrobů. Prášek si můžete připravit i ve větším množství do zásoby. Stačí, když ho vložíte do uzavíratelného sáčku či krabičky a uložíte jej do mrazáku.

Slupky můžete sušit i v sušičce

Jde o nejpohodlnější způsob, kdy vložíte na tácky proužky banánových slupek a necháte je sušit při teplotě kolem 60 °C. Až budou hotové, budou zhnědlé a křupavé. V případě, že využijete k sušení troubu, nechte vždy pootevřená dvířka. K sušení slupek můžete využít i slunné místo a prádelní šňůru.

Super výživné tekuté hnojivo

Co budete potřebovat:

2 lžíce sušených banánových slupek

1 lžíci vaječných skořápek

1 lžíci hořčíkové epsomské soli a vodu

Smíchejte banánové slupky, vaječné skořápky a epsomskou sůl a rozdrťte v mixéru. Vzniklý prášek smíchejte v nádobě s 2 litry vody. A máte hotovo! Hnojivo využijte jako zálivku, zanedlouho se dočkáte výsledku, protože vaše rostliny budou mnohem bujnější.

Banánové slupky vás zbaví predátorů

Tím, že zapracujete banánové slupky do půdy, pomůžete rostlinám od mnohých obtížných škůdců. Perfektně fungují hlavně proti mšicím.

K sušení slupek můžete využít i slunné místo s prádelní šňůrou. Zdroj: shutterstock.com

Kterým rostlinám slupky prospívají

Banánové slupky jsou kvalitní přírodní hnojivo nejen pro balkonové či pokojové rostliny, ale plně jej můžete využít i na zahradě.

Nejvíce banánové hnojivo ocení:

orchideje

muškáty

růže

petúnie

pivoňky

Nezapomeňte ani na pěstovanou zeleninu, jako jsou:

rajčata

okurky

dýně

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.zdravezdravi.cz, www.hobby.instory.cz