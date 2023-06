Hnojíte rostliny banánovými slupkami? Možná riskujete své zdraví

Slyšeli jste o tom, že se dají banánové slupky využít i jako velmi účinné hnojivo? Je však potřeba vědět, jak ho správně vyrobit a použít. Jinak totiž hrozí riziko poškození vašeho zdraví.

Banány se řadí nejen mezi nejoblíbenější ovoce, ale zároveň se jedná o dokonalý přírodní zdroj energie. Obsahují totiž zdravé cukry, tedy sacharózu, glukózu a fruktózu v kombinaci s výživnou a zdravou vlákninou. Pokud tedy banány u vás doma konzumujete, nemusíte vždy oloupané slupky vyhazovat. Zkuste je ještě využít k výživě rostlin. Můžete si z nich totiž vyrobit účinné hnojivo. Je v tom však malý háček!

Pozor na riziko poškození zdraví

V čem ten háček vězí? Přestože jsou banánové slupky plné užitečných a výživných látek, je tady hrozba, na kterou byste si měli dát vždy pozor. Banány, kromě jiného, mají další prvenství, bohužel se také jedná o nejvíce chemicky ošetřovanou plodinu a často jsou i plné nebezpečných pesticidů.

Pokud ošetřené slupky využijete k pěstování rostlin, tyto látky se dostanou nejen do půdy, ale i do rostliny a jejích plodů. Přestože větší množství pesticidů zůstane navázaných v půdě, kde se postupem času rozloží, částečný transport do sklizené úrody nelze zcela vyloučit.

Jak tedy slupky využít, aby to mělo smysl? Používejte jen bio banány! Zdroj: Profimedia

Pouze bio banány

Jak tedy slupky využít, aby to mělo smysl? Pokud chcete tímto hnojivem vyživovat ovoce a zeleninu určenou ke spotřebě, vyhněte se při výrobě chemicky ošetřeným banánům a pořiďte si zásadně jen ty bio. Když budete chtít posílit například okrasné květiny, lze využívat i slupky z běžných banánů.

Univerzální banánové hnojivo

Příprava tohoto typu hnojiva je velice snadná, budete potřebovat jen slupky od banánů, vodu a uzavíratelnou nádobu. Banánové slupky nejprve řádně omyjte horkou vodou, případně je můžete nechat chvíli odmočit ve vodě s trochou jedlé sody. Zbavíte tak slupky případných nepotřebných látek a bacilů. Držte se však výše zmíněného pravidla a využívejte jen banány v bio kvalitě.

Poté slupky nakrájejte na menší části a vložte je do připravené nádoby. V tuto chvíli je zalijte 250 až 350 ml připravené studené a převařené vody. Nádobu uzavřete víkem a nechte alespoň 3 dny macerovat. Během této doby se z banánových slupek vyloučí do vody důležité látky pro dobrý růst vývoj a rostlin.

Jak hnojivo používat

Před samotným použitím nařeďte vzniklý banánový koncentrát filtrovanou vodou, a to v poměru 1: 5. Takto připravené hnojivo využívejte 1x za 14 dní ve formě zálivky. Brzy se dočkáte výsledku, protože vaše rostliny budou mnohem bujnější a vitálnější. Vylouhované slupky určitě nevyhazujte, můžete je snadno využít jako další přidanou výživu. Rozprostřete je kolem kořenů rostlin, nebo pokud máte kompost, můžete ho slupkami obohatit.

Banánové slupky obsahují 42 % draslíku, 3 % fosforu a dále i vápník, železo a hořčík. Jde tedy o skvělou kombinaci v péči o rostliny doma i na zahradě. Zdroj: shutterstock.com

Proč je banánové hnojivo účinné

Banánové slupky obsahují 42 % draslíku, 3 % fosforu a dále i vápník, železo a hořčík. Jde o skvělý mix a všechny tyto látky dokonale přispívají k celkovému zdraví rostlin. Hořčík podporuje správnou tvorbu chlorofylu a fosfor napomáhá dostatečné tvorbě kvalitních květů. Výhodou banánového hnojiva je i to, že odpuzuje některé druhy nežádoucích škůdců. Využít jej můžete i k otírání listů pokojových květin, získají nádherný lesk.

Zdroje: www.vysnenazahrada.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.nasdum.eu