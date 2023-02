Lektvar pro silné sazeničky: Stačí pár kapek ke každé rostlince a uvidíte zázrak

Spousty vitaminů a minerálů pro naše tělo, ale stejně tak mohou být účinné i jejich slupky pro malé sazeničky. O čem je řeč? O banánech. Nevyhazujte slupku po konzumaci banánu ihned do koše. Vyrobte si domácí hnojivo zadarmo, které je neuvěřitelně účinné!

Hnojení banánovými slupkami má hned dvě výhody. Zaprvé budete ekologičtí a zadruhé ušetříte, jelikož nebudete muset kupovat drahá hnojiva z obchodu. Domácí lektvar z banánových slupek můžete používat jak na sazeničky, tak pro venkovní i pokojové rostliny. Když se na povrchu slupek začnou vyskytovat hnědé skvrny, je to pro vás signál, že obsahují nejvíce výživných látek, jež rostliny potřebují. Které z nich to jsou?

Připravte si podle videa domácí hnojivo z banánových slupek, díky kterému budou sazenice velmi silné:

Prospěšné složky banánových slupek

Banánové slupky obsahují tři základní minerály, které rostliny potřebují. Draslík zpevňuje rostlinnou tkáň, reguluje přísun vody a zlepšuje zdravý vzhled rostliny. Dostatek hořčíku má na svědomí zelenou barvu listů, jelikož reguluje tvorbu chlorofylu. Třetím minerálem je fosfor, který posiluje celou rostlinu od kořenů po tvorbu květů i semen.

Nutnost omytí slupek

Předtím, než začnete vyrábět domácí hnojivo ze slupek, je velmi důležité, abyste je dostatečně očistili pod tekoucí vodou. Mohly by totiž na nich být různé nečistoty, pesticidy i bakterie, které by se k rostlinám dostat rozhodně neměly. Banánové slupky buď očistěte pomocí kartáčku pod vodou nebo je namočte na 10 minut do litru vody se třemi lžičkami jedlé sody. Po oschnutí se můžete pustit do výroby banánového hnojiva!

Banánové slupky jsou plné draslíku, který rostliny potřebují. Zdroj: Profimedia

Vylouhování všech látek

Čerstvou slupku od banánu nakrájejte na drobné kousky, anebo ji rovnou vcelku vložte do sklenice. Zalijte slupku vodou tak, aby byla celá ponořená. Nechte luhovat minimálně 24 hodin. Po uplynulé době slupky vymačkejte, ať z nich dostanete opravdu všechno. Banánovým hnojivem pokapejte sazeničky, kterým velmi prospěje. Použít ho můžete také na ostatní rostliny jednou týdně namísto zálivky.

Ochrana před škudci práškem z banánových slupek

Druhou variantou na získání účinného hnojiva je banánové slupky usušit a následně rozdrtit. Na usušení můžete použít sušičku nebo troubu při teplotě 60 °C. Nadrcené slupky už pak stačí nasypat ke stonkům rostlin a zalít. Takto skvěle poslouží i proti škůdcům, především mšicím. Lžičku banánového prášku lze také smíchat v 5 litrech vody a použít jako tekuté hnojivo.

Banánové slupky i vaječné skořápky lze recyklovat a proměnit tak ve vynikající hnojivo. Zdroj: Tatiane Silva / Shutterstock.com

Posílení zakořenění sazenic

Při výsadbě sazenic přidejte do truhlíků nebo záhonů nasekanou banánovou slupku. K jedné sazenici postačí dát 5-7 menších kusů slupky, přičemž do velkých truhlíků můžete použít až dvojnásobné množství. Při výsadbě na záhon je dobré zahrabat spolu s banánovými slupkami i trochu nadrcených vaječných skořápek (ty však nejsou vhodné ke kyselomilným rostlinám). Sazeničky díky přísunu potřebných živin krásně a silně zakoření.

