Jak pěstovat banány v bytě a na zahradě?

Již ve starověku se pěstovaly banány na obřích plantážích, nejde tedy o rostlinu novou, ale tradiční. Nejprve se toto ovoce objevilo v Asii a do Afriky, která bývá mylně považována za jeho kolébku, se dostalo až díky arabským obchodníkům. Dnes si můžete banánovník jednodušše vypěstovat i u nás a to klidně i v bytě nebo na zahradě.

Sladké banány patří mezi nejoblíbenější tropické ovoce a vzhledem k tomu, že si ho nyní můžete koupit po celý rok v každém supermarketu a nemusíte na něj stát fronty jako za komunistů, málokdo má touhu si ho vypěstovat.

Je to ale škoda, nejen, že banánovník bude na vaší zahradě vypadat skvěle a honosně, navíc je to snadná záležitost a vlastní výpěstky přece vždy chutnají lépe než ty kupované. Podívejte se tedy s námi, co vše je třeba, aby vám tato rostlina na zahradě vyrostla a plodila.

Banánovník potřebuje půdu bohatou na živiny

Banánovník potřebuje půdu bohatou na živiny, to znamená kompost, rašelinu a písek. Také je nutné ho pravidelně hnojit. Ideální frekvence je jednou za dva týdny. Postačí klasické hnojivo pro pokojové rostliny a bohatá zálivka. Velké listy banánovníku totiž odpařují obrovské množství vody. Myslete však na to, že přelívání také není vhodné. To poznáte podle bahnitého substrátu. Chce to ho zachovávat mírně vlhký.

Banánovník potřebuje půdu bohatou na živiny Zdroj: Mikhail Ivannikov / Shutterstock.com

Pokud banánovník pěstujete doma, dejte ho k radiátorům a pokud na zahradě, tak na teplé místo. Banánovník má rád celoroční vysoké teploty. V těchto podmínkách vám poroste rychleji, začne více kvést a také brzy dozrají jeho plody. V bytě se suchým vzduchem pravidelně mokřete listy.

Pěstování na balkonech, terasách i parapetech

V našem prostředí je vhodné pěstovat banány kromě balkonů, teras a parapetů, kdy je můžeme vzít na zimu domů, také ve vyhřívaných skleníkách. Pokud totiž teplota vzduchu, kde se rostlina nachází, klesne pod 16 stupňů Celsia, přestane růst a pod 10 stupňů může i zemřít.

Rozvíjející se list banánovníku. Zdroj: ilikestudio / Shutterstock.com

Banánovník mohou napadnout i nejrůznější škůdci. Zejména pak roztoči nebo hlístice, které odstraníte tak, že pravidelně odstraňujete uschlé spodní listy a ty napadené dále omýváte roztokem manganistanu draselného nebo mýdlovou vodou.

Zdravý banán roste poměrně rychle. Přibližně jednou za deset dní mu vyroste nový list a do roka překoná výšku několika metrů.