Co se stane, když vedle rajčat vysadíte bazalku: Trik italských zahradníků

Nenechte pěstovaná rajčata ohrožovat nebezpečnými škůdci a chorobami! A jde to i bez chemických postřiků. Výbornou variantou k jejich ochraně je obyčejná voňavá bazalka.

Přestože mnozí z nás v případě napadení rajčat predátory a nemocemi běžně sáhnou po koupeném či doma vyrobeném postřiku, máte i další možnost. Víte, jak chrání rajčata pěstitelé v Itálii? Jednoduchou a velmi užitečnou metodou, kde hlavní roli hraje bazalka.

V současné době nenajdete snad žádnou zahradu bez keříků rajčat. A není divu! Není nad ta doma vypěstovaná a čerstvě utržená rajčata, která jsou plná sladké šťávy.

Zdroj: shutterstock.com

Proč vysadit bazalku k rajčatům

Příjemné aroma a chuť bazalky lahodí nejen našim mlsným jazýčkům, ale pomáhá ochránit i rostliny pěstované hned v sousedství. Dokonale odradí mšice a škodlivé plísně. Další výhodou je, že tato bylinka zároveň velmi ovlivní chuť a vůni rajčat, což se k sobě opravdu hodí. Předností je i současná sklizeň, kterou oceníte v kuchyni při přípravě mnoha lahůdek. Proto pěstujte bazalku nejen v truhlících na okně, ale i v záhonech. Nejlepší je vysadit na každé dva keříky rajčat jednu sazenici bazalky. Stejnou službu vám bylinka udělá i v blízkosti okurek a cuket.

Stejnou moc má i vůně máty

Stejně tak ochrání vaše rajčata i máta. Zahání mnoho druhů škodlivých housenek, mravence a molice. Kde je rajón máty, žádné zmíněné škůdce zpravidla nenajdete.

Rajčata milují i přítomnost česneku

Obtěžují vaše rajčata svilušky? Dejte si na ně pozor, protože dokáží snadno zničit veškerou úrodu. A navíc se vám mohou usadit na zahradě na dlouhou dobu, a to i v dalších sezónách. Samozřejmě je lze likvidovat postřiky, ale pomůže i nedaleko vysazený česnek. Sviluška se totiž z blízkosti této plodiny raději odstěhuje, protože jí nevoní.

Zdroj: shutterstock.com

S některými plodinami se rajčata nesnášejí

Rostliny to mají velmi podobně jako lidé. Některé vztahy jsou obohacující, jiné zase neperspektivní a dokonce škodlivé. Rajčata by nikdy neměla růst v blízkosti brambor, protože by se na ně mohla rozšířit nebezpečná plíseň bramborová. Nevhodná je i blízkost kukuřice, v níž bývají často housenky molů. Rajčata také nikdy nesázejte vedle fenyklu, hrachu a červeného zelí.

