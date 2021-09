Jak sklízet bazalku a jak správně uchovat její semínka na příští rok

Když přidáte do špaget pár lístečků bazalky, posunete obyčejné těstoviny na vyšší level. Proto se vyplatí pěstovat bazalku doma a uchovat si její semínka na další rok. Víte ale jak?

Dnes čerstvou bazalku seženete ve větších obchodech na pultu spolu s dalšími bylinkami. Samozřejmě vám nic nebrání v použití bazalky sušené, ale čerstvé lístky přenesou pokrm do jiné dimenze. Nevěříte? Zkuste si to sami! Dáte nám za pravdu a možná začnete uvažovat o jejím pěstování. Což je rozumné rozhodnutí. My vám v článku poskytneme informace ohledně pěstování, sklízení i uchovávání semínek na následující sezonu.

Bazalka se v našich končinách pěstuje jako jednoletka, ale jsou i odrůdy, které lze pěstovat jako trvalky (musí se ale ochránit před mrazem).

Tuto rostlinu nemusíte použít pouze v kuchyni, využít můžete i její léčivé účinky, mezi které například patří uvolnění křečí v žaludku, desinfekce močových cest, podpora trávení nebo zmírnění bolesti hlavy.

Klasická zelená bazalka s nezaměnitelnou vůní. Zdroj: Shutterstock.com / S. Bonaime

Pěstování bazalky

Dobrou zprávou je, že bazalka celkem rychle roste, a tím pádem budete mít dostatek lístků do svých obědů a večeří.

Nejdříve se musíte rozhodnout, jak chcete bazalku pěstovat. Na výběr máte domov, skleník, venkovní trulík nebo zahradu.

Jak bazalku předpěstovat

Protože přímý výsev na zahradu není vhodný, je potřeba si bazalku předpěstovat. Tato činnost je nevhodnější na jaře (v březnu a dubnu).

Pořiďte si sadbovač nebo malé květníky, substrát pro výsev (můžete smíchat s trochou perlitu) a to hlavní – semínka. Semínka sejte řídce na povrch zeminy a trochu je přitlačte prstem. Vystavte květináčky na světlo a mírně zalévejte (nejlépe rozprašovačem). Substrát by neměl úplně vyschnout, jinak byste se nemuseli sazeniček dočkat. Rostlinka by na vás měla vykouknout asi za měsíc.

Semenáčky bazalky v teple rostou rychle. Zdroj: VasiliyBudarin / Shutterstock.com

Kdy bazalku přesadit

Předpěstované sazeničky nechte povyrůst tak, aby měly asi pět lístků. Tato rostlina už je dost silná a je vhodná k přesazení ven. Rozhodně bazalce najděte vhodné místo, aby mohla v klidu růst. Takové místo by mělo být hlavně dostatečně světlé.

Až budete s bazalkou manipulovat, dejte velký pozor na kořeny, ať jim zbytečně neublížíte. Rostlinky sázejte poměrně daleko od sebe, zhruba 25 cm.

Bazalka připravená k přesazení už nechce čekat ani chvilku. Zdroj: Shutterstock.com

Hnojení bazalky

Abyste dosáhli bohaté sklizně, bazalku přihnojujte každý týden například kapalným organickým hnojivem. Seženete i hnojivo přímo na bylinky.

Jak bazalku sklízet

Rostlina vytváří keřík, který je vhodný zaštipovat, neboť tím bráníme kvetení a podpoříme tvorbu dalších listů. Sbírání listů se provádí nejlépe za slunného počasí, protože je to doba, kdy bylina obsahuje nejvíce aromatických látek.

Stříhejte listy na vrcholu bazalky, rozkošatí se. Zdroj: shutterstock.com

Jak získat z rostliny semena

Pro tento krok je nutné, abyste nechali bazalku vykvést. Nechte pár rostlinek žít vlastním životem (tím je myšleno nezaštipovat), vykvetou vám, po odkvětu budou lusky se semínky ještě dozrávat, může to být i 12 týdnů. Lusky, které můžete sklidit, musí mít světle hnědou barvu, nikoliv zelenou. Musíte čas dobře odhadnout. Není dobré na jednu sklidit předčasně nezralá semena, ale na druho stranu ani moc otálet, protože se lusky začnou postupně otvírat a vysemení se. Odstřihněte lusky i se stonkem a nechte je pár dnů proschnout na suchém a vzdušném místě. Poté nad miskou lusky promněte mezi prsty. Z lusků vypadnou malá černá semínka. Prosejte je, protože při mnutí nezabráníte padání rozmělněných částí do misky. Semena uchovejte v dobře uzavíratelné nádobě – v chladu a temnu. Pokud tak učiníte, vydrží vám životaschopná až pět let.

