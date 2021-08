Jak rychle a bez chemie vyčistit zelenou vodu v bazénu. Navíc bude léčivá

Na léto se mnozí těší i proto, že si mohou na zahradě napustit bazén a v něm se v horkých dnech osvěžovat. K vlastnímu bazénu se ovšem pojí i několik úskalí, přičemž tím největším je pravděpodobně udržování vody. Chceme, aby byla krásně čistá. S tím může pochopitelně pomoci nejrůznější chemie z obchodu, jde to ale skvěle i bez ní. Věděli jste, že vodu v bazénu lze rychle a snadno vyčistit vitamínem C?

Mít vlastní bazén na zahradě je bezpochyby velká výhoda. Je ovšem třeba se o něj náležitě starat, abychom se z něj mohli těšit po celé léto. Největším problémem bývá udržení čisté vody, která se v důsledku slunečního záření a dalších vlivů může velmi rychle kazit a zelenat. Mnozí tuto skutečnost nejčastěji řeší používáním nejrůznější bazénové chemie, která je k dostání v obchodech. V dnešní době, kdy se ovšem drtivá většina lidí snaží chemii ze svých životů zcela vyřadit, nejde o nejmoudřejší řešení. Bazén lze přitom udržovat krásně čistý i jinak, a to s pomocí vitamínu C!

Čištění bazénu vitamínem C

Vitamín C se nejčastěji používá v tobolkách pro posílení imunity lidského organismu. Jeho využítí ovšem sahá mnohem dál. Světové kosmetické značky si jsou moc dobře vědomy jeho příznivých účinků na pleť, a proto jej začaly přidávat do nejrůznějších krémů a pleťových sér. Málokdo však ví, že právě vitamín C dokáže spolehlivě nahradit i bazénovou chemii a s jeho pomocí lze vodu udržovat průzračně čistou po celé léto.

Klasická bazénová chemie může způsobovat podráždění očí. Zdroj: Shutterstock.com / Davizro Photography

K dostání je v lékárně, drogerii a na internetu

Vitamín C neboli kyselinu L-askorbovou lze ve větším množství zakoupit jak v lékárně, tak i v některých drogériích. Jeho použití je pak nesmírně snadné. Do většího bazénu bohatě vystačí nasypat zhruba 200 gramů vitamínu a následně jej ve vodě s pomocí pádla či síťky na odstraňování nečistot z hladiny pořádně rozmíchat. Během chvilky se špinavá voda promění v průzračně čistou.

Kyselina L-askorbová působí skvěle i při čištění zakalené železité vody. Při spojení vitamínu a takové vody totiž vznikne sloučenina zvaná L-askorbát železnatý. A bazén bude bleskurychle čistý.

Vitamín C vodu rychle vyčistí. Zdroj: Alliance Images / Shutterstock

Vitamín C a jeho účinky na pleť

Kromě toho, že vitamín C perfektně vyčistí vodu v bazénu, z ní udělá takřka i vodu léčivou. Jak již bylo zmíněno, vitamín C má blahodárný vliv na pleť. Pomáhá při akné, unavenou pokožku rychle rozzáří, zmatňuje pigmentové skvrny a zpomaluje tvorbu vrásek. Přidáním kyseliny L-askorbové do bazénu tak nejen vyčistíte vodu bez zbytečné chemie, ale při koupání zároveň pomůžete své pokožce.

Vitamín C je navíc zcela neškodný, a proto není třeba mít jakékoliv obavy o potenciální negativní dopad na lidské zdraví.

