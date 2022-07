Namnožit begonie zvládne i úplný nešika: Teď je ten ideální čas na listové řízky

Begonie je atraktivní rostlina různých barev, jejichž paleta je opravdu široká. Řadí se k oblíbeným pokojovým i balkonovým rostlinám, a proto se vyplatí vědět, jak na její množení.

Begonie patří mezi jednu z nejoblíbenějších květin, a proto se s oblibou pěstuje v každé druhé domácnosti. Rostlina pochází z brazilských dešťových pralesů a u nás se pěstuje jako letnička, protože není odolná vůči mrazům. Nejčastěji jsou k vidění begonie převislé (Begonia tuberhybrida pendula) a begonie hlíznaté (Begonia tuberhybrida), které vynikají většími a barevnějšími květy. Chcete si ještě víc vyzdobit okna právě touto kráskou? Ušetřete si peněženku a namnožte si ji doma sami.

Metoda s listovými řízky

Možná znáte způsob vykořenění části rostliny ve sklenici s vodou. V tomto případě se do ní nepouštějte! Nejprve si na begonii vyberte pěkný, zdravý a silný list a nůžkami ho odstřihněte. Otočte ho řapíkem vzhůru a nožem jej odřízněte. Následně příčně nařízněte na několika místech střední žilky listů, ale neprořízněte je. Počet zářezů přizpůsobte samozřejmě velikosti listu.

Listy nařízněte na několika místech. Zdroj: profimedia.cz

Místo vody zemina

Do vhodné misky vložte výsevní substrát, protože ten je v tu chvíli absolutně nejlepší. Lehce jej upěchujte a opatrně zvlhčete vodou z rozprašovače. Připravené listové řízky položte rubovou stranou na substrát a přitiskněte je. Abyste zlepšili kontakt listu s podkladem, zatěžkejte ho malými kamínky, anebo připevněte kousky drátku či kancelářskými sponkami.

Jak se zálivkou

Na správné zalévání buďte opatrní, při nadměrném množství vody by snadno mohl řízkovaný list uhnít a nových rostlinek se tak nikdy nedočkáte. Za normálních okolností by se měly do pár týdnů objevit v místech, kde jste list nařízli, nové rostlinky.

Použijte vrcholové stvoly

K množení begonií můžete také použít vrcholové výhonky. Odřežte je hned po odkvětu tak, aby na nich zbyl jen jeden pár zdravých listů a vrcholový pupen. Všechno ostatní byste měli zlikvidovat. Připravené řízky zasaďte do výsadbového substrátu a přiklopte je plastovým nebo skleněným víčkem. Zvýšíte tak potřebnou vzdušnou vlhkost a lépe udržíte stálou teplotu okolo 24 °C.

Použít můžete i průhledný igelitový sáček. Stačí jej napnout na jednoduchou konstrukci ze špejlí či brček, aby se nedotýkal řízku. Po celou dobu střídmě a přiměřeně zalévejte. Nové rostliny byste měli umístit někam, kde je dostatek světla, ale vyvarujte se okna orientovaného na jih. Zanedlouho se dočkáte nových výhonků, které budete moci později vysadit.

Nejlepší čas na množení

Nejlepším obdobím k ujmutí nových řízků je celé období od jara až do podzimu. Pak už stačí jen dodržovat správnou zálivku, dopřát novým rostlinám dostatečně rozptýlené světlo a v zimě odpočinek v chladnější místnosti s teplotou okolo 15 °C. Snesou však i vyšší teploty, nikdy však nesmí stát přímo u zdroje tepla a nesvědčí jim přesušený vzduch.

Zdroje: www.novinky.cz, www.tema.ceskenapady.cz, www.veselebydleni.cz