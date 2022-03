Jak probudit hlízy begónií už v březnu: Udělejte to, osypou se mohutnými květy

Hlíznaté begonie patří ke kráskám, které budou zdobit celé léto. Pokud máte vlastní hlízy, už je nejvyšší čas nechat je klíčit! Nemáte-li hlízy begonií, pak hned vyrazte do zahradnictví a nějaké si pořiďte. Byla by škoda nemít tyto nádherné květiny na terase, zahradě či v předzahrádce.

Proč předpěstovat begonie

Begonie jsou původem z tropických oblastí, kde tvoří lesní podrost. Není divu, že preferují stín a vlhkost. Dobře se jim daří v propustném humózním substrátu, který není podmáčený, ale jen mírně vlhký. Na konci každé sezony je nutné hlízy begonií uskladnit na suchém a chladném místě, nejčastěji ve sklepě.

Právě nyní přišel čas nechat hlízy naklíčit a začít s jejich předpěstováním. Zajistíte si tak brzké kvetení, které vás bude těšit celé vegetační období.

Začněte předpěstování begonií klíčením

Nakličování hlíz není nic složitého. Ať už máte vlastní hlízy nebo koupené, přemístěte je do světlé místnosti, kde se pohybuje teplota mezi 15 až 20 °C. Hlízy zasaďte do mělké nádoby naplněné substrátem, který je třeba udržovat vlhký. Při klíčení pamatujte na to, že je potřeba hlízy položit na správnou stranu. Po stonku z minulého roku zůstane v hlíze jamka, ze které bude letos opět klíčit. Jamka musí vždy směřovat vzhůru. Aby vám nádoba s hlízami zbytečně nevysychala, můžete ji překrýt folií.

Nezapomeňte klíčit hlízy ve správné poloze, vždy jamkou nahoru. Zdroj: Profimedia.cz

Zvolte begoniím vhodné stanoviště

Po naklíčení je vhodné hlízy přesadit do nádob, ve kterých je budete pěstovat a později přemístíte ven. Rostliny jsou dostatečně silné v okamžiku, kdy mají zhruba čtyři pravé listy. Sázejí se tradičně do mělkých misek, ale můžete zvolit květináč jaký chcete. Důležité jsou otvory na odtékání vody a dobrá drenáž. Také samozavlažovací nádoby jsou vhodné, jelikož by begonie skutečně neměly prosychat.

Před přesazením také pouvažujte o správném stanovišti, jelikož různá místa vyžadují rozdílné nádoby na pěstování. Begonie mají radši polostín až stín, a i když narostou v bujné rostliny s velmi silnými stonky, jsou neobyčejně křehké, a proto trpí na vítr, ale háklivé jsou i na potlučení deštěm.

Begonie můžete přemístit ven po zmrzlých, tj. v polovině května. Nezapomínejte na dostatečnou zálivku a také na pravidelné hnojení zhruba dvakrát do měsíce.

Zdroje: www.nkz.cz, abecedazahrady.dama.cz