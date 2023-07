Begónie si snadno namnožíte sami jednoduchým řezem listové čepele. Podívejte

Nádherně kvetou a můžete si je užívat venku i v interiéru. Jak si krásné begónie namnožit svépomocí? Máme pro vás skvělý a jednoduchý způsob.

Patří k vůbec nejoblíbenějším rostlinám, neboť si jejich květenou můžete zkrášlit domov v interiéru, ale i venku. Jedinou vadou na kráse je jejich výdrž. Bohužel nejsou dlouhověké a proto je dobré si begónie zavčas namnožit. Ukážeme vám, jak na to. A půjde to skoro samo.

Hlíznatá rostlina



Begonie jsou hlíznaté rostliny. Při výsadbě je na místě opatrná manipulace, protože hlíza je poměrně křehká a náchylná k poškození.

Jak se begónie pěstují a co všechno potřebují, se podívejte ve videu:

Jak jsme již zmínili výše, můžete je pěstovat přímo na zahradě, balkonu nebo doma v květináči. Ve všech variantách krásně kvetoucí rostliny vyžadují to samé. Potřebují propustnou půdu s dostatečnou zásobou humusu. Begónie také milují vlhčí substrát, proto dbejte na pravidelnou zálivku. Svědčí jim spíše stinné stanoviště, dejte proto pozor i na malé přeschnutí, na to jsou rostliny velmi citlivé. Zároveň byste je neměli přemokřit, takže vychytat zálivku je trochu oříšek. Begónie nejsou mrazuvzdorné. Jakmile zmrznou lodyhy, nechají se hlízy vyschnout a uchovávají se ve chladné místnosti (měla by mít zhruba pod 10 stupňů Celsia) nebo v suché rašelině.

Jak na množení?

Zatímco péče o begónii je trochu náročnější, její množení zvládne i úplný začátečník. Namnožit krásně kvetoucí rostlinu můžete snadno pomocí listových řízků. Možnosti máte dvě. Buď necháte list zakořenit ve vodě, nebo jej položíte na substrát a vyčkáte.

Begónie se množí pomocí listů. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Řez listové čepele

K rozmnožení rostliny si vyberte vždy silný a zdravý list. Ostrými nůžkami jej od rostliny opatrně odstřihněte. List otočte rubem vzhůru a odřízněte mu řapík, tedy tu dlouhou vystupující část táhnoucí se po délce listu. Posléze na několika místech nařízněte větší spodní žilky. Na zářezech po čase začnou růst nové rostlinky. Takto upravený list položte na vlhký výživný substrát a nádobu zajistěte průhledným víkem s dírkami nebo fresh fólií, do které též udělejte několik dírek. Zanedlouho se na listech objeví nové rostlinky. Jakmile budou dostatečně velké, přesaďte je opatrně do květináče.

