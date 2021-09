Bergénie je účinná léčivka? V kombinaci s aspirinem je fantastická proti angíně

Znáte bergénie? Možná si to ani neuvědomujete, ale jistě jste je už viděli. Bergénie jsou typickými rostlinami ze zahrad našich babiček. Obyčejné jsou jen na oko. Víte, že bergénie je léčivka? Zatočí s angínou i dalšími nemocemi!

Nenápadné bergénie

Nikdy jsem si bergénií moc nevšímala. Byly to pro mě takové lopuchy, které mi nijak neučarovaly. Čím jsem starší, tím mám radši tyhle „starobylé“ rostliny, které se nejlépe hodí k chaloupce kouzelné babky kořenářky. Ta by určitě bergénie pěstovala! Že je bergénie léčivka, jsem netušila. Na druhou stranu mě to zas až tak nepřekvapuje.

Bergénie jsou velmi odolné trvalky Zdroj: Horten / Shutterstock.com

Bergénie rostou samy

Bergénie tvoří asi deset druhů těchto stálezelených půdokryvných rostlin. Mají velké tmavé listy a drobné kvítky, které sdruženě vykvétají na dlouhé lodyze. Nejčastější jsou růžovofialové, ale můžou být i bílé nebo světle růžové. Bergénie, pocházející z oblasti bezi Himalájemi a Korejským poloostrovem. Jsou to nenáročné rostliny a dobře porostou i u chat a chalup, kde nemají častou péči a pravidelnou zálivku. Také jsou oblíbené řezané pro květ i listy, které vydrží pěkné po dlouho dobu.

Kam s bergéniemi na zahradě

Bergénie, kterým se v angličtině přezdívá „sibiřský či mongolský čaj“ nebo „sloní ucho“, lze pěstovat ze semen, která se vysévají na jaře po posledních mrazech. Mají rády slunce, ale i polostín. Porostou i v suchých koutech zahrady, ale humózní vlhká půda jim vyloženě svědčí. Rozhodně je můžete pěstovat i v žardině nebo velkém květináči.

Bergénie je léčivka! Zbaví vás angíny, deprese i močových kamenů. Zdroj: ElenVik / Shutterstock

Tradiční léčivka i čaj

V čínské medicíně se bergénie tučnolistá (Bergenia crassifolia) používá jako léčivka. Už to, že je známá jako „čaj“, mnohé napovídá. Uvadlé až suché a černající listy nevyhazujte a nechejte dosušit. Mělo by jít o listy velké, alespoň dva roky staré. Pokud se má vaše rostlina tak dobře, že žádné usychající listy neprodukuje, můžete sklidit a nasušit listy zelené nebo oddenky. Omyté sušte při teplotě nepřesahující 60 stupňů Celsia a uchovávejte v suchu. Zvláště oddenky musí být dobře vysušené. Poznáte to podle toho, že se neohnou, ale zlomí. Sušené listy i oddenky uchovávejte po dobu maximálně čtyř let.

Sibiřský či mongolský čaj jsou názvy rostliny, kterou známe jako bergénii. Zdroj: Bankiras / Shuterstock

Bergénie léčí angínu, rány i duši

Prášek z oddenků i listů se používá v přírodním léčitelství jako nápoj, výplach dutiny ústní, oplach skalpu a vlasů, případně jako koncentrované kapky. Přípravky z bergénie mají protizánětlivé účinky, působí dezinfekčně, hojivě a močopudně. Rostlina se přirovnává k aspirinu a používá se na léčbu respiračních onemocnění, horečky a také angíny. Pomáhá při hojení ran a popálenin i s problémy skalpu způsobenými lupy nebo seboreou. Čaj se pije na srovnání krevního tlaku i krevních cukrů. Bergénii se připisují i schopnosti neutralizovat jedy i rozpustit močové kameny. V tradiční čínské medicíně se používá také jako afrodiziakum či lék proti úzkosti a depresím.

