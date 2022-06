Bezúdržbová zahrada: Jak a čím ji osázet, abyste si pak mohli užívat jen relax

Bezúdržbový není ani betonový plácek, ale jistě všichni tušíme, co se pod pojmem bezúdržbová zahrada schovává. Jde o to usnadnit si práci a minimalizovat péči jen na tu nezbytně nutnou. Zahrada a jakákoli zeleň je krásná, ale pravdou je, že péče o ni je také velmi náročná. Co patří do bezúdržbové zahrady?

Ani bezúdržbová zahrada není zcela bez práce

Kolikrát už jste si řekli: „Příští rok už nezaseju!“, tak jako Josef Kemr, představitel dědy Komárka ve filmu Na samotě u lesa? I Komárek měl plány, jak si to všechno zjednoduší, zapíchne vidle a půjde na odpočinek. Jenže na jaře opět zasel!

Podobné plány se nám v hlavě honí z různých důvodů. I krásná a milovaná zahrada je starost, a to mnohdy veliká. Je to závazek, který nás také omezuje a je jen otázkou, jak pro koho je to schůdné.

Jakým způsobem omezit zahradničení, a přitom si užít pohled do bujaré zeleně? Rozmyslete si, čím začít, ale hlavně bude třeba změnit přístup. Důležité je použít k osázení zahrady takové rostliny, kterým vyhovují právě podmínky, které máte. Nesnažte se lámat přírodu přes koleno.

Trávník v bezúdržbové zahradě minimalizujte

Omezte trávník na nezbytné minimum, případně zvažte, zdali je nutné každý víkend sekat. Není. Trávník můžete mít i takový, který budete sekat na vysoko a méně často. Nicméně samozřejmě záleží na tom, kde je a k čemu je plocha trávníku určená. Trávníky, které neužíváte, můžete přeměnit na louku nebo jinou plochu.

V bezúdržbové zahradě vsaďte na odolné rostliny

Netrapte se s teplomilnými rostlinami, které je nutné zimovat a obecně vybírejte na zahradu jen takové rostliny, které jsou víceméně místní, rostou bez problému bez usilovné péče, nekonečného přihnojování, změn pH půdy a jsou adaptované i na půdu, kterou máte na zahradě. V jednoduchosti je kouzlo.

Keře do bezúdržbové zahrady

Keře a stromy vybírejte takové, které není třeba neustále prořezávat, a dokážete žít i s tím, že budou mít přírodní tvar. Bezúdržbová zahrada neznamená, že už na nůžky nikdy nebudete smět sáhnout, ale zauvažujte o tom, které rostliny vás nejvíce těší, a přesto se nenadřete s jejich pěstováním.

Z keřů můžete zvolit například tyto odolné a zdobné:

čimišník

dřišťál

hortenzie

ořechokřídlec

šeřík

rakytník

ruj

vajgélie

Trvalky patří do každé bezúdržbové zahrady

Věnujte pozornost spíš trvalkám než letničkám. I některé letničky stačí jen vysít a dál si příroda už poradí sama, některé se dokáží opět vysemenit a zdobit zahradu i příští rok. Nicméně s trvalkami je obecně méně práce. Jsou schopné přežít v podmínkách našeho klimatického pásma.

Vsaďte na půdopokryvné rostliny, které vytvoří krásné rozkvetlé koberce. Jsou výhodné v mnoha směrech a mohou být velmi pěkné. Pomohou proti erozi půdy a udrží lepší mikroklima i vláhu v zemi. Navíc také redukují opětovný růst plevelů, podobně jako mulč, který se do bezúdržbových zahrad rozhodně doporučuje. Zkombinujete trvalky různých barev, ale i vzrůstu.

