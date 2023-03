Bezúdržbová zahrada: Které rostliny teď vysadit na zahradu a v létě mít relax

Vaše zelená oáza kolem domu by měla být místem odpočinku, a nejenom prostorem, kde stále pracujeme. Proto pro mnohé může být řešením bezúdržbová zahrada, která přinese značné úlevy a minimální starosti. Jak si ji vytvořit a které rostliny na zahradu vysadit, abyste se nenadřeli?

Chcete mít stále krásnou a udržovanou zahradu, ale netrávit hodiny zaléváním, okopáváním, pletím a dalšími činnostmi? Pak vsaďte na bezúdržbovou zahradu, kdy vhodnou skladbou a řešením prostoru můžete své pracovní úkony značně omezit. Nějaké úsilí však vynaložit bude potřeba, ale v mnohem menší míře než obvykle. Užijte si další sezóny na zahradě v klidu a pohodě.

Může být zahrada bezúdržbová? Podívejte se na následující video:

Založte si bezúdržbovou zahradu

Pokud chcete mít zahradu s minimem práce, buďte ve svých rozhodováních o tom, co, kde a jak pěstovat střídmí a vyvarujte se všech pokušení, která by vás v budoucnu na zahradě opět zaměstnala více, než je záhodno. Neznamená to ale, že byste na zahradě neměli pěstovat nic.

Naopak, jen je potřeba vybírat rostliny nenáročné na péči a šikovně si v zahradě uzpůsobit daný terén. Významnou roli hraje také jednoduché členění zahrady, výběr vhodných materiálů a technika, která obstará mnoho činností za vás, nebo je alespoň značně zjednoduší.

Pokud se do návrhu pustíte sami, držte se vždy jednoduchého členění. Zdroj: Shutterstock

Nechte si poradit od odborníka

Zkuste se poradit s architektem, který vám dá doporučení přímo pro vaši zahradu s ohledem na dané složení půdy, svit slunce, povětrnostní podmínky a také vaše požadavky. Budete tak mít jistotu, že zahrada bude bezúdržbová i do budoucna.

Pokud se do návrhu pustíte sami, držte se vždy jednoduchého členění. Zahrada tak bude působit celistvě, mnohem lépe vyniknou nejen zvolené skupiny rostlin, ale i vydlážděné či vysypávané plochy, zajímavě tvarované balvany nebo skulptury, pergoly, treláže či palisády.

Rostliny vybírejte dle složení půdy

Pokud chcete mít co nejmíň práce, zvolte si k pěstování na vaší zahradě rostliny, kterým vyhovuje dané složení půdy. Při osazování ploch využijte maximálně geotextilii, která značně zamezí růstu plevelů a odplavování půdy. Stejně tak můžete použít i oblázky, štěrk či mulč, kterými lze nevzhlednou textilii odekorovat.

Co se kam hodí

Pokud máte na zahradě místa s nedostatkem slunce, pěstujte na nich například plazivé jalovce, jedlovec, břečťan či barvínek. Tyto druhy se obejdou bez větší péče a rostou vlastně téměř sami. V polostinných lokalitách se výborně daří kvetoucí bakopě nebo plicníku. Jestliže nevíte, co vysadit na suchá místa, tak zvolte skalničky a ozdobné trávy.

Jaké rostliny si vybrat?

Držte se pravidla, že méně je někdy více. Vybírejte si odolné druhy, kterým nevadí mráz a vyhněte se letničkám, které jsou na péči poměrně náročné. Vyvarujte se i snadno se množících rostlin, které by se vám snadno mohly neřízeně rozrůstat po celé zahradě.

Pokud se chcete vyhnout namáhavému podzimnímu hrabání listí, osázejte si do zahrady neopadavé jehličnany, stromy a keře. Ve výběru také upřednostněte pomalu rostoucí druhy nebo zakrslé dřeviny, které se nemusí řezat nebo dokonce kácet, když už zabírají velkou plochu.

Ideální dřeviny na bezúdržbovou zahradu

Nádhernou dominantou bývá vždy buxus, který je zajímavý, i když ho nebudete tvarovat a stříhat. Sáhnout můžete i po skalnících nebo mahóniích. Z jehličnanů nevyžaduje větší péči například smrk conica, cypřiš, jalovec a zakrslé polštářovité nebo převislé druhy smrku ztepilého.

Pořiďte si suchomilné květiny

Jestliže chcete mít na zahradě i kvetoucí místa a záhony, vsaďte na suchomilné rostliny a skalničky. Rostliny obsypte, jak již bylo zmíněno, mulčovací kůrou nebo zajímavými kamínky a nezapomeňte na geotextilii. Pokud si chcete dopřát kromě trávníku i další zelené plochy, sáhněte po půdopokryvných rostlinách. Hodí se na polostinná stanoviště, ale jsou i druhy odolné slunci. Dobrou volbou jsou pelyněk, rožec, rozchodník, kvetoucí kakost, plamenka či druhy skalníku.

Pro bezúdržbovou zahradu jsou skvělé třapatky, které bohatě kvetou po celé léto až do podzimu a jsou zcela nenáročné. Zdroj: shutterstock.com

Trvalky s minimální údržbou

Pro bezúdržbovou zahradu jsou skvělé třapatkovky, které bohatě kvetou po celé léto až do podzimu a jsou zcela nenáročné. Vhodné jsou také denivky, které tvoří trsovité či kompaktní porosty, ze kterých vyrůstá velký počet květních stvolů. Dokonalou rostlinou je i ozdobná hluchavka, která se hodí do polostínu pod korunami stromů a všude tam, kde chcete nechat půdu porůst zelení. Do bezúdržbových trvalek patří i šanta kočičí, která se hodí na lemy záhonů a do smíšených výsadeb například s růžemi či levandulí.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.magazinzahrada.cz, www.kvetoucizahrada.cz