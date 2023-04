Zahrada jako z pohádky a bez práce: Vyberte ty správné rostliny a máte pohov!

Je nějaká zahrada skutečně bezúdržbová? Ta vydlážděná asi ano, ale i do takzvaně bezúdržbové zahrady plné zeleně budete muset něco málo práce investovat. Na rozdíl od běžných zahrad je péče o takovou zelenou plochu mnohem snazší. Co byste měli o bezúdržbových zahradách vědět a jaké rostliny se do nich hodí?

Zdroje: izahradkar.cz, www.nkz.cz Bezúdržbové zahradničení Milujete zeleň všeho druhu, zajímají vás trvalky i letničky, čas od času nějaká ta exotika a těžce nesete, když potřebuje umírající rostlina pomoci a navrátit k životu? Jestli zahradničíte takhle, pak se k bezúdržbové zahradě nikdy nepropracujete. Není to špatně, jen na míle daleko od bezúdržbového zahradničení. Bezúdržbová zahrada samozřejmě nějakou minimální údržbu potřebuje, nicméně dobrým založením a výběrem vhodných rostlin můžete mít zahradu takovou, jaká bude potřebovat jen úplné minimum vaší péče a času. Jak na to? Zahradu si dobře naplánujte Bezúdržbová zahrada se nejlépe zakládá od píky. Dobré naplánování a rozdělení plochy společně s jednorázovým nákupem a také výsadbou rozhodně souvisejí i s bezúdržbovostí. Pokud budete postupně po troškách dosazovat, i to samotné vám přidá práci, a nutno dodat, že nejde jen o to. Více o tom, jak si dobře naplánovat zahradu, se podívejte na toto video z YouTube kanálu Flera.cz: Jaké rostliny se hodí do bezúdržbové zahrady Do bezúdržbových zahrad je vhodné volit takovou zeleň, které se bude dařit i bez zásahu, častého řezu či tvarovaní. Jsou to především trvalky, které se sesazují nejen podle vzrůstu, ale také doby kvetení, aby bylo v zahradě stále něco zajímavého. Které trvalky vyžadují minimum péče? Trvalek, kterým se bude v bezúdržbové zahradě dařit, je veliké množství. Patří sem například všechny možné traviny, trávničky, vratiče, řebříčky, divizny, lupiny, třapatkovky i rudbekie, bergenie, čechravy, sporýše, hvozdíky, hlaváče nebo také nezvykle vypadající máčky či nizoučký barvínek a vrbina. Nezapomeňte vybírat nejen podle vzrůstu, ale také doby květu. Léto je samozřejmě hlavní sezonou, jaro oživí typické cibuloviny, podzim zase například sasanky a rozchodníky, v zimě různobarevné čemeřice. Patří sem také celá řada bylinek, jako je například voňavá mateřídouška, dobromysl, šalvěj, rozrazil, levandule nebo léčivý kontryhel. Trvalky jsou vždy dobrou volbou do klasických i bezúdržbových zahrad. Zdroj: Profimedia Přírodní charakter zahrady Zahrada má přírodnější charakter, když necháme rostliny volně vyplňovat prostranství mezi nimi a prorůstat v koberce. Pokud máte k dispozici velkou plochu, můžete se rozhodnout k použití i velmi vysokých druhů rostlin a o to divočejšího vzhledu. Výběr keřů a stromů je obdobný. Volte takové, jejichž koruna je přirozená a nebudete muset do ní často zasahovat. Samozřejmě je možné do zahrady vstupovat, prořezávat a zmenšovat trsy i dřeviny podle vaší libosti. Pokud zvolíte i letničky, poohlédněte se po takových, které se vám vysemení a za rok opět vyrostou. Samovýsevem se šíří například měsíček, černuchy, některé hvozdíky, krásenky nebo ostrožky. Krásenka je letnička, která rychle roste, vypadá krásně na větší ploše a také se dál šíří samovýsevem. Zdroj: PhotonCatcher / Shutterstock.com Mulčováním si ušetříte spoustu času i energie K menším nárokům na práci v záhonu patří také opatření týkající se úpravy prostoru mezi sazenicemi. Předpoklad je takový, že se časem porost propojí a vznikne kompaktní záhon. S tím pomůže například pokládka netkané textilie nebo mulčování. Hlavně ze začátku vypadá mulč mnohem přírodněji, a navíc můžete volbou materiálu také podpořit určitý styl, který by se měl snoubit nejen s dalším okolím, ale také nemovitostí na zahradě. Inspirujte se Nevíte, kde se inspirovat? Podívejte se například na babičkovské anglické zahrady. Právě ty jsou známé trvalkovými porosty, které se vzájemně snoubí. Dnes však i na českém internetu najdete nejen fotografie, ale i videa o trvalkových zahradách založených u nás, kde uvidíte nejen jak taková zahrada v našich podmínkách vypadá, ale také se poučíte o použití konkrétních rostlin. Čtěte také: Vadí vám pohledy zvědavých sousedů? Vyřeší to plot z proutí! Zvládne ho každý Čtěte také: Prořezávání popínavých růží: Tajemství krásných květů odhaleno!