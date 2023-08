Zapomenuté bezúdržbovky našich babiček: Růžové polibky jsou nádherné. Podívejte

Růžové polibky? Spíš je znáte jako hvozdíky a jejich divoké luční sytě růžové příbuzné jako „slzičky Panny Marie“. Hvozdíky „Pink Kisses“ aneb růžové polibky patří k jedněm z nejpěknějších variant hvozdíků, které se pěstují v předzahrádkách a na skalkách již po generace.

Bezúdržbové hvozdíky a karafiátky

Jsou to květiny fantasticky zdobné a velmi nenáročné. Takové bezúdržbové květiny patří rozhodně do každé zahrady, zahrádky i předzahrádky. Tvoří krásné rozkvetlé koberce všude mezi kameny i chodníčky, když vykvetou nelze si jich nevšimnout.

Kvetou od jara až do konce léta a patří k jedněm ze stálic oblíbených nejen pro svůj vzhled, ale i nenáročnost. Pokud je ještě nemáte, určitě zjistěte jaké odrůdy nabízejí zahradnictví či hobby markety. Když vykvetou, oslňující jsou všechny!

Podívejte, jak krásné mohou být a sluší jim to i v květináči. Garden Notes vám představuje péči o kvetoucí hvozdíky ve svém kratičkém videu:

Růžové polibky alias Dianthus caryophyllus „Pink Kisses“

Do velmi obsáhlého rodu Dianthus čili „květ Diův“, kterému se také říká hvozdík a lidově karafiátek, patří přes 320 druhů. Můžete se proto setkat nejen s Dianthy trvalkami, ale i jednoletkami či dvouletkami. Zatímco některé jsou nízké, jiné dorůstají až 90 cm.

I když právě růžové polibky získaly své speciální místo v srdcích našich babiček, na zahrádkách se samozřejmě objevovaly a stále objevují také mnohé další odrůdy. Dianthus caryophyllus, který je jen jedním druhem, nabízí dokonce 3000 odrůd čili variant. Tyto květiny jsou nejen hezké, ale i voňavé.

Hvozdíky neboli zahradní karafiáty. Ve středověku byla rostlina symbolem pro Pannu Marii, lásku a manželství. Zdroj: shutterstock.com

Jaké jsou růžové polibky?

Jde konkrétně o hvozdík zahradní čilil Dianthus caryophyllus „Pink Kisses“. Je to trvalka, která výborně poroste nejen na slunci, ale i v polostínu v dobře propustné humózní půdě. Lépe snášejí mírně vápnité než kyselé půdy.

Ideální dobou výsadby je březen až květen, kdy již rostlina kvete a bude v tom pokračovat až do konce srpna, někdy dokonce až do října. Rostlina snáší poměrně dobře i občasná sucha, ale rozhodně jí vyhovuje pravidelná zálivka.

Tyto karafiátky jsou také vhodné k řezu, takže pokud myslíte, že by někoho kytička růžových polibků potěšila, směle do totho! Pokud se zajímáte o květomluvu, pak vězte, že karafiát je symbolem lásky, obdivu a úcty. Je často spojován s romantikou a vášní, a proto je oblíbenou květinou k podarování někoho milého a do aranžmá na den svatého Valentýna.