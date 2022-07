Tyto rostliny se o sebe starají úplně samy a příští rok bez práce zase vykvetou

Některé druhy rostlin pro nás mají výhodu v tom, že jsou samovýsevné. Nejedná se jen o rostliny „na parádu“, ale i o ty jedlé. Zajímá vás, které druhy rostlin vám budou na zahradě vyrůstat každoročně?

Že by vám každou sezonu kvetla zahrádka bez práce? Ano, jde to! Pořiďte si několik samovýsevných rostlin a máte vystaráno. Pokud vás každoroční výsadba nebo výsev nebaví a nemáte na ní čas ani peníze, vysaďte si rostliny jen jednou, pak už totiž nebude potřeba. Nevíte kde semínka sehnat? Samozřejmě zahradnictví to jistí, ale zkuste se poptat po sousedech, zda některou vámi vybranou rostlinku nevlastní, určitě se rozdělí. Nebo si zjistěte, kde máte nejbližší „semínkovnu“, ta bývá nejčastěji v knihovnách, ve škole či v kavárnách.

Měsíček lékařský

Tradiční krásná bylinka s oranžovými květy se často vysazuje na okraje zeleninových záhonů, neboť chrání okolní půdu před háďátky. Nejenže krásně vypadá, ale můžete z ní vykouzlit spoustu výrobků do domácí lékárničky.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis) Zdroj: dude_lea/ Shutterstock.com

Proskurník topolovka

V tomto případě se jedná o rostlinu dvouletou až mírně vytrvalou, přičemž první rok roste listová růžice a teprve další rok vyroste lodyha s květy. V dnešní době si můžete vybrat z mnoha barev.

Polníček

Kozlíček je vynikající listovou zeleninou, obsahuje cenné vitamíny a větší množství železa. Jedná se o bylinu z čeledi zimolezitých a při pěstování snáší i mrazy.

Kozlíček polníček můžete sklízet a pochutnat si na něm v salátu. Zdroj: shutterstock.com

Cibule zimní

Pokud necháte zimní cibuli vykvést a vysemenit, následující sezonu vyrostou kolem matečné rostliny nové ošlejchy. První sezonu ponechte rostliny zesílit, další rok už můžete sklízet čerstvé duté listy.

Černucha damašská

Krásná letnička, která dorůstá výšky 30 – 50 cm. Okouzlí vás fialovými, modrými, růžovými či bílými kvítky. Nechte rostlinu vysemenit a na zahradě vám rozkvete i další rok. Suché měchýřky se semeny se využívají k vázání kytic, semena jsou vynikající jako posyp na chleba s máslem a mají mnoho zdravotních benefitů.

Černucha damašská (Nigella damascena) Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Medvědí česnek

Po odkvětu v jarních měsících se tvoří černá semínka, ze kterých následující sezonu vyrostou malé lístky medvědího česneku. Pokud jste semínka dostali, nelekněte se, že vám z nich nic neraší. K tomu, aby rostlina rostla, potřebuje období několikaměsíčního vlhka a chladu a až poté se aktivuje její růst.

Divoké rajče

I divoké rajče se rozmnožuje samovýsevem. Bohužel to není vždy 100%. Každopádně pokud necháte některá rajčátka volně spadnout na zem, plody zahnijí, dojde k fermentaci a na jaře by se měly objevit malé rostlinky. Jestliže to vyjde, úroda bývá trochu opožděná – ve srovnání s vysazenými sazeničkami.

Lebeda zahradní

Jednoletá mohutná bylina, která dorůstá výšky 2 m. Její mladé listy se dají upravovat jako špenát. Sklízí se listy mladé rostliny, zhruba do 50 cm výšky. U větších rostlin jsou listy moc tuhé. Ale pozor! Pokud chcete nechat lebedu vysemenit, musíte rostlině dopřát celý její vývoj, což znamená zajistit i oporu, aby se vysoká lebeda nezlomila.

Lebeda se dá připravit obdobně jako špenát. Zdroj: Profimedia

Vyplatí se

Na samovýsevy byste měli nechat jen nejzdravější a nejhezčí rostliny. Vyselektujte je a ty ostatní zlikvidujte ještě před vykvetením.

Rostliny se vysemení většinou dost „natěsno“, proto je dobré rostlinky po vzejití vyjednotit, aby si zbytečně nekonkurovaly.

Jakmile semena budou dozrávat, zemina v okolí rostlin by měla být vyplevelená a čistá.

Buď si nechte vysemenit rostliny tam, kde nyní rostou, nebo pokud si je chcete vypěstovat i na druhé straně zahrady, stačí z rostlin vylámat celé květní stvoly a rozdrolit je tam.

