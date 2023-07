10 nejkrásnějších skalniček: Tyhle bezúdržbové milovaly už naše babičky

Skalky a skalničky bývaly velikou parádou a pýchou našich babiček. Byly také téměř v každé předzahrádce a za sklíčky a pod baňkami se někdy skvěly ty náchylnější, ale jinak je většina skalniček až překvapivě odolná a nenáročná. Můžete je mít i bez skalky a důvodů proč je pěstovat je fůra. Milovat budete i ty nejobyčejnější z nich.

Skalničky nemusejí být jen na sklace

Skalničky jsou nejen krásné, ale také téměř bezúdržbové, když si dobře vyberete. Navíc, pokud vás nelákají kameny, můžete osázet úplně jiná stanoviště. Porostou v květináčích na bylinky, vertikálních zelených stěnách, mezi nášlapnými kameny chodníčku i ve štěrku cesty. Když jim dáte jen trošku hlíny a místa, prostou a budou zdobit.

Skalničky z babiččiny zahrádky

Úrazník

A jaké jsou vaše vzpomínky na babiččinu skalku? Jestli s láskou vzpomínáte na koberce jako z mechu mezi kameny, možná ani nevíte, že to byl úrazník. Je to trvalka z čeledi hvozdíkovitých a vytvoří nádherné mechové koberce a kopce s hezoučkými miniaturními kytičkami. Fantasticky vypadá mezi nášlapnými kameny, ale udělá radost i jinde.

Trávničky

Babičkovskou klasikou jsou také trávničky. Zdánlivě obyčejné trsy lístků, které připomínají trávu a kvetou většinou růžově a bíle. Trávnička přímořská je trsnatá rostlina z čeledi olověncovitých a kvete od května do června.

Úrazník je jako miniaturní pohádková louka. Zdroj: Shutterstock

Koniklece

Do předzahrádek patřily také koniklece, u kterých se kolemjdoucí skutečně zastavovali, ale raději nechtějte znát jejich původ. Dříve bylo nešťastným zvykem přikrást si koniklec někde v přírodě a docházelo tak často k devastaci přirozeného výskytu rostliny. Dnes to ale určitě dělat nemusíte a stačí, kdy si zajdete do zahradnictví, kde najdete fialové, ale i červené varianty.

Netřesky

Netřesky rozhodně nesmějí chybět. Můžete si ale pořídit i jejich příbuzné netřeskovce. Tento poddruh má malé hodně kulaté a spíš zavinuté růžice. Velmi jednoduše se odloučí od mateřské rostliny a jako kulička uteče nedaleko od ní. Množí se a šíří do blízkého okolí sám jako když jablko padá od stromu. Spíš nekvete, ale je to zvláštní a hezoučký skalník, který vás bude bavit. Při každém pokropení z hadice několik kuliček odskočí a rozkutálí se do světa, kde zapustí kořeny.

Koniklece jsou krásné rostliny s nevšedními chloupky na stoncích i poupatech. Zdroj: Nazzu / Shutterstock.com

Skalce nesmějí chybět barvy

Hvozdíky a plamenky

Záplavou květů a krásnými polštáři trsů vás potěší hvozdíky, ale také plamenky. Obě rostliny vytvářejí krásné bohaté koberce, které úžasně kvetou a zahrádku rozzáří bílými, fialovými, rudými nebo sytě růžovými květy, až oči přecházejí.

Rozchodníky a kosmatce

Do záhonů i skalek se také dříve potajmu uštipovaly ze zahrad sousedů všelijaké rozchodníky i kosmatce. Houževnaté rostliny se výborně množí jen malým trsem nebo kouskem větvičky. Kosmatce navíc krásně kvetou různými barvami a někteří si tak nasbíraly u známých i na dovolených barvy, které ještě neměly.

Lomikámen

Určitě bychom neměli zapomenout ani na lomikámen, kterému se také říká saxifrága. Trs listů rostoucích do růžice na začátku léta ozdobí bílé nebo růžové květy, méně obvyklé jsou žluté. Je to rostlinka jemná a decentní, která vás ale nezklame.

Kosmatec je vitální a tlustolistý, navíc bohatě kvete různými barvami. Zdroj: shutterstock.com

Zvonky

Co by byla babiččina zahrádka bez zvonků. Různé druhy jako zvonek lžičkolistý nebo vysoký zvonek karpatský jsou milé květiny, které ale hodně vydrží. Zvonků je celá řada, a zatímco některé porosty jsou řidší a nahodilé, jiné jsou velmi bohaté a tvoří vyšší koberce. V zahradnictví se nízkým zvonkům také říkalo obrubníky, protože rostliny často lemovaly záhony a chodníčky.

Mechovec

Zdánlivě nenapadanou krásku patří mechovec kostrbatý. Jeho maličké listy jsou někdy dohněda, a proto rostlina vypadá že trpí a skomírá, ale není to pravda. Když potom vykvete, hned je jasné, že se má báječně i v nehostinné skalce, pokud je půda propustná, ale vlhká. Mechovec poroste, ale také květináči nebo široké míse. Mechovec totiž tvoří koberce a byla by škoda, kdyby se nemohl rozrůst do široka.

Iberky

Na závěr by bychom určitě měli zmínit i krásné iberky, které jsou také na úvodním obrázku. Nejsou velké ani nehýří barvami, ale jejich postupně rozkvétající kvítky potěší a překvapí, zvlášť když zjistíte, že patří do brukvovitých a jsou příbuzné se zelím i brokolicí, ale i mnoha dalšími zeleninami.