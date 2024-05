O lenosti nebo činorodosti to opravdu není. Nicméně díky metodě bez rytí a takzvaným bezúdržbovým záhonům některé práce s půdou zcela vypustíte či zredukujete. Bezúdržbové záhony totiž nevyžadují rytí a navíc slibují také méně pletí, někdy i zalévání, ale to záleží především na výsadbě.

Pěstování pro lenochy nebo chytrý způsob jak ušetřit?

Co je to ten bezúdržbový záhon? A jde to vůbec bez práce? To víte že ne! Ale na druhou stranu bezúdržbový záhon a také pěstování bez rytí představují u nás netradiční způsob pěstování zeleně, který zcela zavrhuje obhospodařování půdy tak jak jej známe.

Mnozí se proto nad ním ošklíbají a tvrdí, že jde o způsob pro lenochy nebo země, kde nedisponují zemědělci dostatkem financí na údržbu svých polí. To ovšem není docela přesné, i když čas a finance tento způsob pěstování rozhodně šetří.

Znáte pěstování bez rytí? Staronová metoda se šíří světem a v mnoha zemích se stala metodou pěstovaní i ve velkém. Pěstování bez rytí vám představí také tento příspěvek z YouTube kanálu Zahrada pro zdraví – Pěstování s Dany.

Zdroj: Youtube

Bezúdržbové záhony vyžadují i odolné trvalky

Zatímco záhon bez rytí se vypichuje především pro pěstování zeleniny, bezúdržbové záhony jsou myšleny především pro okrasnou zeleň, respektive trvalkové záhony. Oba pojmy spolu úzce souvisí a lze je do určité míry zaměňovat.

Pokud jde o bezúdržbový záhon pro vaše okrasné květiny a keře, můžete vybírat z celé řady rostlin, které jsou trvalky, v našem podnebí se jim daří a nevyžadují úzkostnou péči. Jsou to rostliny, které jsou mrazuvzdorné, ale v léte čelí dobře i občasnému suchu. Jsou to nezmaři!

Mezi nenáročné a odolné květiny patří například:

rozchodníky a rozchodníkovce,

netřesky a netřeskovce,

echinacey a rudbekie,

šalvěj hajní

pryšce

kosatce

lupiny a hrachory

čechravy

kakost

hosty

a mnohé další původní i nepůvodní druhy, kterým se daří v našich podmínkách. Do této skupiny lze zařadit i okrasné keře, které jsou neméně krásné nejen květem, ale i listem či plody.

close info denise1203 / Shutterstock zoom_in Zahrádkaření bez rytí je způsob, kterým lze založit záhon kdekoli. Opírá se ale o jiné než tradiční způsoby obdělávání půdy.

Záhony bez rytí na zahradě i ve skleníku

Záhon bez rytí může vniknout na jakémkoli podloží. Hodí se tedy i do míst, kde je velmi nekvalitní, kamenitá půda či rumiště, ale také beton.

Záhon je třeba ze stran zajistit, protože se materiál na místo vrství a každoročně je třeba vylepšovat půdu několikacentimetrovou vrstvou kompostu, na zeleninovém záhonu vám nebude vadit ani papírový karton jako jste mohli vidět ve videopříspěvku.

Půda se nicméně neryje a neobrací. Způsob péče o záhon brání prorůstání plevelům nicméně i o to je třeba se zasloužit. Výška na živiny bohaté půdy je jen taková, aby dostačovala plodinám nebo květeně.

Jde o takové pěstování, kdy se zasahuje do půdy co nejméně, a pokud je záhon odkrytý a vystavený změnám počasí, nutnost zalévání je minimální díky volbě nenáročných trvalek. Bohužel zelenina, kterou běžně pěstujeme je náročná nejen na vláhu, ale také na teplotu a vyžaduje často závětří, oporu, přihnojování atd.

Zelenina tedy nesplňuje onu nenáročnost a bezúdržbovost. V každém případě, je péče o takový záhon méně častově náročná a vypichuje se nejen nezasahování do půdy rytím, ale také minimální nutnost pletí takových záhonů.

Krásně, detailně a v mnoha videopříspěvcích toto téma rozpracoval pan Petr z Plodné zahrady, který má také svůj YouTube kanál. Pokud vás zajímá pěstování bez rytí a nechcete hledat literaturu, která je často k mání pouze v angličtině, velmi informativní příspěvky pana Petra vás rozhodně nezklamou. Do hloubky se zaměřuje především na pěstování zeleniny, které vám už ve zkratce představilo video výš.

Zdroje: izahradkar.cz, kvetoucizahrada.cz