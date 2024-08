Trápí vaše dozrávající rajčata různé problémy, které se projevují především na plodech? Zorientujte se v tom, čím jsou různé skvrny a nedokonalosti rajčat způsobeny. Ne vždy jsou všechna taková flekatá rajčata na vyhození.

Mají vaše rajčata vady na kráse?

Rajčatová sezóna je v plném proudu, ale něco není v pořádku? Praskají vaše rajčata nebo se na nich objevují světlé nebo tmavé fleky?

Podívejte se, co radí Dany v Zahradě zdraví na YouTube. V tomto videopříspěvku vám poví především o chuti rajčat, zrání a různých problémech.

Zdroj: Youtube

Ne každá skvrnka na rajčeti znamená zkázu

Plíseň by byla patrná napřed na listech i stoncích, kde se projevuje tmavými fleky a zasycháním zeleně, až se dostane nakonec i na plody. O plísni se ale dnes bavit nebudeme.

Fleky na plodech, stejně jako praskání rajčat, nejsou žádnou novinkou a defacto ani velikým problémem, pokud nejde o plíseň. Respektive, vaše úroda nemusí být hezká a možná budete muset části rajčat odřezávat, nicméně vaše plody jsou stále jedlé a nepředstavují zdravotní riziko. Určitě je ale zpracujte co nejdřív po sklizni, protože díky svým vizuálním nedostatkům jsou také náchylnější na plísně a zahnívání.

Co jsou světlé, resp. žluté či bílé fleky na rajčatech, i špatně se vyvíjející zabarvení dužniny? Jde o fyziologický problém, kterému zatím rozumíme jen málo. V praxi jde o rajčata často vystavená příliš intenzivnímu slunečnímu záření.

Problému se ve svém článku věnuje například Univerzita v Minnesotě. Obvykle se pěstitelé domnívají, že tyto „špatně“ vybarvené plody potřebují delší čas dozrát, ale bohužel se tak neděje.

Rajčata včas skliďte a odřízněte části, které jsou příliš dřevnaté či nešťavnaté. Plod nijak závadný není, ale pokud takto trpí většina vaší sklizně, patrně byste příště měli situovat výsadbu na jinou světovou stranu či rostliny alespoň částečně chránit.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Praskající rajčata nepotěší, ale jsou stále jedlá.

Tmavé fleky na špičce rajčete i praskání

Fleky tmavé, které připomínají plíseň tvořící se na špičce plodu, neznačí napadení houbovým onemocněním, ale jde o deficit vápníku. Překvapivě to však nemusí znamenat, že v půdě je vápníku málo. Rostlina nemůže vápník čerpat, pokud je ho nedostatek, půda není dostatečně zalévaná, naopak je neustále mokrá a živiny se vyplavují nebo je půda přehnojená či má nevhodné pH.

Pokud používáte vhodnou živnou půdu a víte o možném deficitu vápníku a rostlině jej dodáváte, zaměřte se na optimalizaci zálivky a hnojení. I malopěstitelé mají tendenci své výpěstky přehnojovat. Dodržujte proto pokyny výrobce, lepší je vždy střídmost. Co se týče zálivky, i ta může dramaticky ovlivnit vývoj plodu. S čímž souvisí především praskání plodů.

Praskání plodů také není nemocí, ale jen rychlým nárůstem plodu po vydatné zálivce, respektive zálivka není úměrná a pravidelná. Pokud nemáte možnost sledovat bedlivě stav vašich rajčat, především letos při střídání se bouřek a velmi vysokých teplot, jsou rajčata náchylná na praskání.

Co s tím? S popraskanými rajčaty se můžete smířit a rychle je tepelně zpracovat, aby se nezačala příliš brzy kazit. Napříště se můžete zamyslet nad nějakým způsobem zavlažování. Nemusí jít jen o automatickou či jinou kapénkovou závlahu. Praktické mohou býti zásobníky z neglazované keramiky, které svými stěnami propouští vláhu. Jde o to, aby výkyvy v zálivce byly co nejmenší a plod se vyvíjel přiměřeně pomalu.

Zdroje: extension.umn.edu, zahradkarskaporadna.cz