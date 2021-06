Zabiják plevele z bílého octa: Jednoduchý dvoukrokový návod

Plevel trápí mnoho zahradníků. Nejen, že vypadá nevzhledně, brání rostlinám růst, ale především je jeho odstraňování doslova otrava. Jaký prostředek vám při odplevelování ušetří čas i peníze?

Nechcete na své zahradě používat agresivní chemické prostředky, ať už máte děti, domácí mazlíčky nebo uvažujete ekologicky? Skvělým řešením je použití bílého octa.

Co je bílý ocet?

Bílý ocet se skládá z kyseliny octové (asi 5-10 %) a vody (asi 90-95 %). Má čistou, svěží a silnou chuť. Ocet můžete připravit ze všeho, co obsahuje alkohol, ať je to víno, jablečný mošt nebo pivo. Bílý ocet se však vyrábí z lihoviny destilované z obilí. Proto má méně sladkou chuť a v kuchyni se používá v kombinaci s cukrem. Oblíbený je také na rychlé nakládání.

Bílý ocet má čistou, svěží a silnou chuť. Zdroj: focal point/Shutterstock.com

Jak používat bílý ocet v zahradě

Bílý ocet má v zahradě bohaté využití. Dokáže vyléčit infekci rostlin, odehnat škodnou, vyčistit květináče a zatočit s plevelem.

Vyčistěte své hliněné květináče

Můžete s ním vyčistit hliněné květináče, které se velmi rychle zanesou nebo jsou napadané plísní. Bílý ocet zabije nežádoucí mikroorganismy a neohrozí strukturu nádoby. Stačí si připravit 1 šálek bílého octa a 3 až 4 šálky vody. Přísady smíchejte ve velké nádobě nebo ve vaně, do roztoku vložte květináč a nechte louhovat 20-30 minut. Poté důkladně opláchněte.

Proti mravencům a hmyzu

Mravenci jsou užiteční, avšak na zahradě někdy dokáží udělat více škody než užitku. Pokud si je chcete udržet daleko od domova, přichystejte si roztok octu a vody v poměru 1:1. Vše smíchejte, nalijte do láhve s rozprašovačem a nastříkejte tam, kde nechcete aby mravenci lezli.

Zabraňte divokým zvířatům pojídat vaši zahradu

Krtci, srnky nebo hlodavci si rádi pochutnají na cizí zelenině. Odehnat je můžete pomocí starých hadrů namočených v bílém octě. Ty rozvěste po zahradě. Zvířatům vadí silný zápach.

Rostliny bez plísní

Plísňové infekce děsí každého zahrádkáře. I s nimi zatočí bílý ocet. Vyrobte si roztok z 2 čajových lžiček octa a uvařeného heřmánkového čaje. Tento elixír nastříkejte na postižené rostliny. Opakujte tak dlouho, dokud se plíseň objevuje.

Vyrobte si roztok z 2 čajových lžiček octa a uvařeného heřmánkového čaje. Zdroj: CatherineLProd/Shutterstock.com

Bílý ocet a plevel

A konečně. Bílý ocet je skvělým přípravkem na otravné plevele. V závislosti na odolnosti rostliny můžete vidět výsledky již hodinu po aplikaci. Ujistěte se ale předem, že ocet nestříkáte i na rostliny, které zabít nechcete. Co budete potřebovat? Připravte si 1 litr bílého octa, 3 lžíce soli, 3 lžíce mycího prostředku a láhev s rozprašovačem. Do džbánu dejte sůl, bílý ocet a míchejte tak dlouho, dokud se krystalky nerozpustí. Poté přidejte mycí prostředek a ještě jednou promíchejte. Nalijte směs do láhve s rozprašovačem a připravte se na aplikaci.

Kdy postřik používat?

Nejlepších výsledků dosáhnete, když roztok nastříkáte na plevel v poledne, kdy slunce stojí nejvýše. Rostlina tak rychleji uschne. Chcete-li se zbavit pampelišek a malých plevelů, aplikujte ho na listy. U větších bylin, které zakořenily, ho nastříkejte nejprve na listy, chvíli počkejte a poté ho nalijte přímo na kořeny. Během hodiny by měl plevel uschnout.

