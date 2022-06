Jak pěstovat bobkovišeň a jak ji jednoduše množit

Znáte bobkovišeň? Víte, co s ní na zahradě a jak se o ni postarat, či jak ji množit? Bobkovišně patří mezi méně známé keře, ale jsou zajímavé a pěkně se doplňují s další neopadavou zelení na zahradě. Pěstování i množení bobkovišní je navíc jednoduché a zvládne je i zahrádkář začátečník.

Málo známá bobkovišeň

Bobkobišně jsou příbuzné střemchám, dalším méně známým keřům u nás, ale také slivoním. Bobkovišeň lékařská čili Prunus laurocerasus je stálezelený keř, který pochází z jihovýchodu. Daří se mu dobře v okolí Černého moře, Albánii, Bulharsku, ale také v Íránu a vyskytuje se i na Kavkaze.

Bobkovišeň je stálezelený, odolný a mrazuvzdorný keř, který se nejčastěji používá v kombinaci s dalšími stálezelenými keři do živých plotů kdy není cílem úzká zelená bariéra, ale naopak nerovnoměrnost a nápaditá různorodost sesazených rostlin. Doplňuje se proto dobře s rododendrony, cesmínami či hlohyněmi a dalšími barevně proměnlivými keři. Bobkovišeň na jaře vykvétá květy, které jsou jako svíce vztyčené vzhůru a později se přemění v červené, na podzim až černé třešničky.

Bobkovišeň se nevysazuje kolem dětských hřišť, aby nesváděla děti svými jedovatými plody. Zdroj: Profimedia

S bobkovišní opatrně

Název bobkovišeň je poměrně nový a nezažitý, tento keř býval označovaný také jak o střemcha bobková nebo vavřínová či višeň bobková.

Bobkovišeň lékařská by vás mohla svým názvem jednoduše zmást. I když si označení lékařská spojujeme s řadou léčivých a bezpečných bylin, tato k nim rozhodně nepaří. Tinktura, která se dříve z bobkovišní vyráběla, byla striktně na předpis, užívala se jen po kapkách a předávkování končilo smrtí. Dnes je proto bobkovišeň označovaná jako jedovatá a nevhodná do parků nebo jinam, kde se pohybují děti. Celá rostlina je toxická a zajímavé černé plody by mohly vybízet k ochutnání.

Všimněte si, zda ve vašem okolí nekvete bobkovišeň právě teď. Zdroj: profimedia.cz

Pěstování a množení bobkovišně

Je to poměrně jednoduché.

Bobkovišně se vysazují na jaře do půdy bohaté na živiny, proto je vhodné promíchat půdu s kompostem.

V chudých, či příliš vápenatých půdách keř žloutne a o hnojení si vyloženě říká.

Pro pěkně nepropustný živý plot je vhodné vysadit dvě až tři sazenice na metr délky živého plotu.

Ideální stanoviště je slunné, případně jen částečně zastíněné.

Bobkovišeň není náročná na zálivku, vydrží i sucho.

Mrazy zvládá velmi dobře, běžně se uvádí, že až do -25 stupňů Celsia, ale na druhou stranu je vhodné bobkovišeň zalévat i v zimě, pokud nemrzne.

Tak jako další zeleň na zahradě, může i bobkovišeň trpět na padlí. Každý zkušenější zahrádkář však pozná, kdy hrozí výskyt tohoto parazitického houbového onemocnění a může zeleň preventivně ošetřit postřikem.

Živý plot z hlohu, kaliny a bobkovišně není třeba udržovat v pravidelném stříhu, dobře vyniknou i přírodní tvary keřů. Zdroj: Shutterstock.com

Rozmnožte si bobkovišen semeny či řízky

I když se dají bobkovišně množit semeny, a to jejich výsevem na podzim, nejvíce se využívá řízkování. Asi 10 cm dlouhé řízky s alespoň 3 listy se odebírají na konci léta, typicky v srpnu, ale můžete si řízky nachystat i kdykoli během podzimu až do prvních mrazů. Řez je vhodné namočit do stimulátoru a zasadit do menší nádoby zhruba 1–2 cm do zeminy. Jde jen o to, aby se řízky nevyvracely.

Zakořeněné řízky či ze semene vzešlé rostliny přeneste ven až příští jaro, kdy je můžete přesadit na konečné stanoviště.