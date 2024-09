Bobkový list má určitě každý v kuchyni, ale málokoho napadne využít jej na zahradě. Přitom jde o vynikající způsob, jak zlepšit kvalitu půdy a navíc se také zbavit některých škůdců. Vypravte se proto raději hned do obchodu a pořiďte si bobkový list na zahradu.

Koření, které známe jako bobkový list, je vlastně usušený list vavřínu vznešeného, latinsky nazvaného Laurus nobilis. To si možná ještě pamatujeme za školy. Určitě nás ale nikdo neučil, jak tenhle list využít na zahradě. Jde ale o velmi užitečného pomocníka, na kterého bychom neměli zapomínat. Stačí jej zakopat na pozemku a budete mít o mnoho starostí méně.

Přírodní repelent z kuchyně

Zkušení zahrádkáři dobře vědí, že jednou ze superschopností listu vavřínu vznešeného je odpuzování škůdců. Jeho aromatické látky, které uvolňuje do svého okolí, působí jako repelent na zcela přírodní bázi, kterého se nemusí bát ani ti nejzapřísáhlejší bio-pěstitelé. Kromě hmyzu se mu raději vyhnou také další nevítaní hosté zahrady.

Poradí si s plísněmi

Mimo repelentních účinků má bobkový list také schopnost likvidovat nebezpečné bakterie a houbové choroby. Pomůže například v boji s plísní bramborovou, v bezpečí budou také okurky, rajčata a jiná zelenina, a to díky esenciálním olejům, které mají fungicidní účinek.

Pro lepší kvalitu půdy

Jak mohou pomoci bobkové listy zlepšit kvalitu půdy? Můžeme se na ně spolehnout v případě, kdy potřebujeme půdu obohatit o organický materiál, jenž dokáže přispět ke schopnosti půdy zadržovat vodu, a dále se při jejich velmi pomalém rozkladu do půdy uvolňují mnohé výživné látky, které zvyšují přísun nutných prvků ke kořenovému systému rostlin.

Spolehlivě odpudí i slimáky

Jak již bylo naznačeno, vůni bobkového listu nesnáší mnoho druhů škodlivého hmyzu, ale vyhnou se mu raději také hlemýždi a slimáci. Ti mohou na zahradě představovat opravdu velký problém, zvlášť při masivnějším útoku na úrodu, o kterou usilujeme několik měsíců.

Zahrádkáři, kteří dobře vědí, co dělají, proto umisťují bobkový list přímo do blízkosti rostlin, jež slimáky a hlemýždě zvláště přitahují. Jsou to například jahody nebo křehký salát, který tito škůdci doslova milují. Raději se ho ale vzdají, než by překonávali “bobkovou hradbu”.

Příjemné večerní posezení

Mnozí zahrádkáři dokonce přísahají na to, že jejich zahrada při pravidelném zakopávání bobkového listu příjemně voní a jejich podvečerní posezení za domem ruší mnohem méně komárů. O tom, zda je to skutečnost nebo jen přání, bychom mohli dlouho diskutovat, jisté ale je, že jsou listy vavřínu pro zahradu užitečné a o tom není sporu.

Stačí pár lístků a uvidíte ten rozdíl

Jak tedy nejlépe pomoci záhonům a na nich pěstovaným rostlinám díky bobkovému listu? Ve volném prostoru, na větších záhonech a pro preventivní účely bude stačit, když zahrabete přibližně čtyři průměrně velké listy na plochu jednoho metru čtverečního.

Jako ochranu proti zmiňovaným slimákům je potom doporučeno umístit několik listů přímo do okolí ohrožených rostlin a vytvořit z nich jakousi přirozenou hráz, kterou nechtění jedlíci neradi překračují.

Zákrok je třeba opakovat

Pamatujte si, že intenzivní účinek bobkového listu vydrží několik týdnů, proto je dobré v průběhu jedné sezóny tento zákrok dvakrát až třikrát zopakovat. Není to ale časově ani finančně tak náročné, abychom nemohli takovou ozdravnou kúru zahradě dopřát.

