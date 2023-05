Bohyšku milovaly už naše babičky. Zvládne růst i tam, kde vše ostatní trpí

Naprosto právem bychom ji mohli označit za královnu trvalek do stínu. O jejích kvalitách dobře věděly už naše babičky, které ji hojně pěstovaly. Pojďte se podívat na hned několik důvodů, proč bohyšku zařadit mezi své oblíbené rostliny.

Může klamat jmény, těch má bohyška hned několik. Latinsky se nazývá hosta a dřív byla známá mezi pěstiteli jako funkie. Ať už se jí rozhodnete říkat jakkoliv, nic to nezmění na jejích skvělých vlastnostech, kráse a důvodech, proč byste ji měli začít také pěstovat. Tato houževnatá trvalka se hodí i do míst, kde se ostatním rostlinám nedaří. Je nenáročná a díky jejím vlastnostem se z ní lehce stane stálá obyvatelka vaší zahrady.

Zvládne květináč i záhon

Bohyška je takřka nezničitelná rostlina a zvládne téměř jakékoliv zacházení. Když si ji k sobě nastěhujete, věřte, že to bude napořád. Nepohrdne záhonem ani květináčem.

Jak funkii pěstovat v květináči, se můžete podívat ve videu:

Na první pohled se může bohyška tvářit jako zcela obyčejná rostlina, ale ne nadarmo se jí přezdívá královna listových trvalek. Pastvou pro oko jsou u bohyšek zejména listy. Ty mohou mít mramorování, panašování a barevné okraje.

Variabilní a nezničitelná

Krasavice původem z japonských ostrovů je houževnatá a zvládne kde co. Patří k nejodolnějším trvalkám a vypořádá se i s nedostatkem slunečních paprsků. Vydatné slunce by dokonce její krásné listy popálilo. Ideálním stanovištěm pro funkie je polostín, kde mohou naplno rozvinout krásu svých listů. Poradí si ale i na tmavých stanovištích. Počítejte ale s tím, že mramorování vybledne a listy se zbarví do temné smaragdově zelené.

Hosta (bohyška) má ráda společnost vlhkomilných rostlin. Zdroj: perlphoto / Shutterstock.com

Požadavky na půdu

Chcete-li, aby vám rostliny prospívaly, je dobré jim čas od času dopřát porci živin hnojením. To platí i u bohyšek. Nic se ale nestanete, pokud na ně zapomenete. Co byste si ale měli pohlídat, je kvalita a pH počátečního substrátu. Božské trvalky milují kyselejší půdu, dopřejete-li jim ji, rozhodně se vám odvděčí svou krásou. S ostatními rostlinami nemají potíž a skvěle se jim bude dařit v blízkosti těch vlhkomilných.

Za trochu péče se vám odvděčí letitou společností. Připravte jívzdušnou, kyselejší půdu plnou živin. Zdroj: Shutterstock

Zalévají se samy

O tom, že jsou funkie takřka bezpracné krasavice, už řeč byla. Abychom toto tvrzení posunuli ještě dál, přidáme další skvělou vlastnost bohyšek. Dokáží se zavlažovat samy! Dešťové kapky, nebo kapky ranní rosy stékají z listů po řapících až ke kořenům. A díky mohutnému rozložení listů se vlhkost v půdě udrží.

Jediný nepřítel

Jediným, ale zato velmi nebezpečných nepřítelem bohyšek, jsou slimáci, které jejich smaragdově zelené listy lákají. Jejich útoky můžete zmírňovat dobou zalévání. Pokud bude potřeba, dopřejte bohyškám vláhu vždy na začátku dne, namísto na jeho konci. Slimáci rádi vylézají do tmy, tudíž jim ranní zálivkou nedáte šanci.

