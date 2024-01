Těšit se uprostřed zimy z bujné zeleně a pestrobarevných květů je pro každého pěstitele a milovníka květin jako malá dovolená. Můžete si na ni zajet do pražské Fata Morgany, navštívit řadu dalších skleníků po celé republice, nebo dokonce nakouknout do dalších evropských zemí.

Kew Garden

Pokud navštívíte Londýn, vynechat zdejší proslulou botanickou zahradu by byla věčná škoda. Kromě rozlehlých venkovních expozic nabízí i procházku obřími skleníky postavenými již v polovině 19. století. Palm House, jehož vysoké kupole skrývají bujnou tropickou vegetaci, je nejzachovalejším původním viktoriánským skleníkem. Temperate House je pro změnu zase nejrozlehlejším skleníkem ve viktoriánském stylu. Jedná se o temperovaný skleník, ve kterém teplota neklesá pod 10 °C. Když do něj vejdete, ocitnete se v ráji subtropických i středomořských rostlin.

Z centra Londýna se do botanické dostanete hromadnou městskou dopravou za půl hodiny. Skleníky jsou otevřeny celoročně od 10 do 17 hodin. Více na kew.org

Botanická zahrada Liberec

V moderních sklenících naší nejstarší botanické zahrady se ocitnete tu v jihoamerickém tropickém pralese, tu ve vyhřáté poušti plné kaktusů, v australské buši či u jezera tropických leknínů, v podmořském světě nebo v osvěžující japonské zahradě… a nahlédnout můžete i do pravěku. Obří kapradiny, přesličky a cykasy v pavilonu Pravěk vyvolávají dojem, jako byste vstoupili do živého obrazu Zdeňka Buriana. Kapradiny rozvíjejí listy vysoko nad hlavami návštěvníků, mezi mechem leží dávné zkameněliny a ze skály prýští mohutný vodopád. Pavilon Květnice hostí vzrostlé kamélie staré nejméně dvě stovky let. Když se jejich husté koruny obsypou květy, nabízejí nevídanou podívanou. Kouzelnou atmosféru dotváří jezírko s japonskými kapry. Ve svém samostatném skleníku kraluje hladině jezera viktorie královská, obří tropická leknínovitá rostlina. Komplex devíti skleníků tvaru rostlinných buněk je ideální pro prostorově omezenou zahradu – na relativně malé ploše můžete procestovat celý svět a spatřit mnoho jeho divů.

Během zimního času je otevřeno denně od 8-16 hod. Více informací: botaniliberec.cz

Liberecká botanická zahrada patří k těm nejstarším v Čechách

Botanická zahrada Berlín

Ve zdejší botanické zahradě najdete velkorysou soustavu skleníků. Tropický, plný bujné vegetace, je až 23 metrů vysoký a téměř k jeho stropu dorůstá zdejší obří bambus se stébly 30 centimetry silnými. V dalších sklenících se můžete těšit na orchideje, kamélie, lekníny včetně viktorie královské, tropické kapradiny, roztodivné sukulenty i masožravé rostliny. Můžete se seznámit s flórou Kanárských ostrovů či Austrálie, nebo na vlastní oči spatřit mnohé tropické užitkové rostliny.

Do botanické se z centra města snadno dostanete metrem a autobusem. Skleníky jsou otevřeny denně od 9 do 18.30. Více na bgbm.org

V berlínské zahradě najdete mimo jiné obří bambus, orchideje nebo tropické kapradiny

Botanická zahrada Přírodovědné fakulty Masarykovy Univerzity Brno

Ve zdejších rozsáhlých sklenících najdete bohaté sbírky tropických a subtropických rostlin. A kromě živé vegetace můžete spatřit i prvohorní až třetihorní zkameněliny, například otisky listů nebo zkamenělá dřeva.

V zimním období (říjen–březen) je otevřeno denně od 9 do 15 hodin. (17. 2., 17. 3., pouze do 12). Více na sci.muni.cz

Sbírkové skleníky Výstaviště Flora Olomouc

V Palmovém skleníku rostou palmy, strelície či sloní nohy úctyhodných rozměrů, v Tropickém vás ovane vůně exotických květů, v Kaktusovém zaplesají nejen kaktusáři a v Subtropickém vás potěší vzrostlé citrusy, granátovníky a rohovníky.

Skleníky jsou přístupné od února, a to o víkendech mezi 9-16 hod.

Více na flora-ol.cz/areal/sbirkove-skleniky

Zámecký skleník Lednice

Tento unikátní, téměř sto metrů dlouhý skleník, můžete navštívit v rámci víkendových prohlídek zámku, které v únoru a březnu probíhají od 10 do 16 hodin. Více na zamek-lednice.com

Lednický skleník lze navštívit během víkendových prohlídek zámku

Botanická zahrada Teplice

Prohlédnout si můžete skleník Tropický, Subtropický, Xerický i Skalničkový. Jen v Tropickém spatříte živoucí vegetaci tropické Afriky, Madagaskaru, Tichomoří, Jižní Ameriky i jihovýchodní Asie. A ve speciální expozici se také konečně seznámíte s rostlinami, jejichž jména možná znáte z křížovek...

V období leden-březen je otevřeno jen od úterý do neděle, od 9 do 17 hodin. Více na botanickateplice.cz

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Do tropů a subtropů můžete zavítat i v samotném centru Prahy. Zdejší skleníky pečují i o rostliny pocházející z 19. století, kdy byly pěstovány ve smíchovské univerzitní zahradě. Potkáte zde proto cykasy, myrty či kamélie, které již mnoho pamatují...

V období od února do března můžete do skleníku zavítat denně mezi 10-15 hodinami. Více na bz-uk.cz

Lednické číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

