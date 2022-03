Chytrý trik s bramborovým škrobem: Vaše sazenice to ocení

Příprava na sezonu je v plném proudu a sazeničky všeho možného se mají čile k světu. Všichni samozřejmě doufají v silné plodící rostliny. Jak jim k těmto vlastnostem dopomoci? Zkuste sílu bramborového škrobu!

Bramborový škrob se především uplatňuje v kuchyni, to je jasná věc, ale ona taková přísada může posloužit i na zahradě. Podobnou službu vám dopřeje i škrob kukuřičný a jiné škroby, ale ten bramborový je pro ten dnešní účel ten nejideálnější.

Bílý lehký prášek, který se přidává do nejednoho receptu. Vyrábí se drcením syrových brambor, kdy se oddělí škrobová zrna od buněk, které jsou zničené. Následuje čištění a sušení.

Škrob, který smícháte se substrátem, dodá sazenicím potřebný fosfor. Zdroj: shutterstock.com

Domácí výroba? Brnkačka!

Nechce se vám kupovat bramborový škrob v obchodě? Není to zapotřebí, protože jeho výroba je velice snadná. Dříve samozřejmě v obchodech k dostání nebyl, tak si ho naše babičky připravovaly jednoduše doma. Nachystejte si brambory (množství dle vašeho uvážení) s vysokým obsahem škrobu – nejlépe varný typ C. Brambory si nastrouhejte na jemné straně struhadla. Poté se snažte z brambor vymačkat co nejvíce šťávy, kterou nechte zhruba 1 hodinu odpočívat. Během jejího odpočinku se na dně bude viditelně usazovat škrob. Pak už stačí jen slít šťávu a usazený bramborový škrob nechat uschnout rozprostřený na talíři.

Škrob a sazenice

Jelikož pro správný růst potřebují sazeničky dostatek fosforu, je bramborový škrob ideálním dodavatelem (ostatní škroby neoplývají takovým množstvím). A jak na to? Na jeden květináček budete potřebovat jednu lžičku škrobu. Tu nasypte na povrch substrátu a opatrně do něj škrob zapracujte. Jestli v nádobce nemáte dostatečné místo, zeminy trochu odeberte a promíchejte se zbytkem. Poté doplňte odebranou vrstvičkou substrátu, aby škrob nebyl vidět a zalijte.

Nejen na sazeničky

Škrob využijete nejen na počátku sezony, ale po sezonu celou! Dodá sladkost drobnému ovoci, jako například angreštu, malinám nebo rybízu. V tomto případě se použije celé balení škrobu (450g) a kýbl vody (škrob se nerozpouští ve studené vodě). Důkladně směsku promíchejte, i přesto zůstane na dně usazený škrob, což nevadí. Aplikovat by se měl litr až dva na keř a v průběhu sezony se tato kúra využívá přibližně 3x.

Při domácí výrobě škrobu sáhněte po více škrobovitých bramborách. Zdroj: Autor: PEPPERSMINT / Shuttershock

Voda, která zbyla z vaření brambor

Využít se dá i voda z brambor, ale má to svá pravidla, který ne každý obratem splní. Shromažďujte vodu z brambor a nejen z nich, lze využít i tu z vajec či těstovin. Před zálivkou nashromážděnou vodu nezapomeňte zamíchat. Pokud máte dostatek vody a chystáte se do akce, rozhodně už do vody nepřidávejte jakékoliv hnojivo. Ale nyní k těm pravidlům:

nikdy nepoužívejte vodu, která byla osolená

pokojová teplota je samozřejmostí

voda nenahrazuje hnojivo, to aplikujte později

zálivku proveďte nejlépe do týdne

