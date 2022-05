Chcete sklízet plné koše brambor? Vysaďte k nim afrikány

Brambory jsou jedním z pevných základů české kuchyně. Servírují se nejen jako příloha, ale dají se připravit i jako skvělé hlavní jídlo. A nejlepší jsou samozřejmě brambory z vlastní zahrádky. Abyste dosáhli co nejlepší úrody, držte se pár pravidel a využijte ověřené vychytávky.

Proč pěstovat a jíst brambory

Brambory jsou chutnou a oblíbenou zeleninou, kterou můžete využít k neskutečnému počtu pokrmů. A nejen to! Dokonce mají velmi příznivý vliv na naše zdraví. Najdete v nich nejen velké množství sacharidů, bílkovin a vlákniny, ale silné zastoupení v nich mají vitaminy A, B a hlavně C. Čerstvě vykopané domácí brambory mají dokonce třikrát víc vitamínu C než ty skladované. Velice významné jsou i obsažené prvky jako draslík a sodík, které napomáhají odvodňování a jsou velice prospěšné při detoxikačních kůrách. Důležitou roli hrají i vápník, hořčík, železo, zinek a fosfor, protože pozitivně ovlivňují stav zdravých kostí, kloubů, kůže, vlasů i nehtů a v neposlední řadě i imunitu celého organismu.

Hlízy brambor totiž rostou nad úroveň vysazené hlízy, takže kdybyste neměli správně nakopčeno, nové brambory by neměly kam růst. Zdroj: shutterstock.com

Už máte zasazeno?

Zkušení zahrádkáři už výsadbu pravděpodobně stihli. Jestli však patříte mezi nováčky, ještě máte šanci. V dobře prohnojeném záhonu udělejte 15 až 20 cm hlubokou rýhu a zasaďte do ní připravené hlízy na vzdálenost 30 cm od sebe. Jednotlivé řádky na záhonu by měly být od sebe vzdálené minimálně 60 cm.

Nezapomeňte brambory nakopčit

Jestli máte více místa, udělejte jednotlivé rozestupy mezi řádky ještě větší, brambory se vám budou snadněji kopčit. Když vložíte bramboru do půdy, opatrně ji zahrňte a můžete hlínu zároveň i nakopčit.

Proč je nutné kopčit brambory?

Hlízy brambor totiž rostou nad úroveň vysazené hlízy, takže kdybyste neměli správně nakopčeno, nové brambory by neměly kam růst. Nad úroveň země rostou výjimečně a díky přímému slunci zelenají a ztrácejí svou výživnou hodnotu. Proto není od věci nakopčit brambory během sezóny vícekrát. Hlízy dostanou větší prostor a můžete se tak těšit na mnohem větší úrodu kvalitních brambor. Na jaře kopčení ochrání brambory před případným chladem, protože první nať se objeví nad úrovní země později a bude déle chráněna. Díky přihrnutí hlíny zajistíte rostlině i dostatečný odvod přebytečné vody.

Pomozte bramborám posekanou trávou

Tento trik je vhodný především na záhonech s těžší půdou. Jakmile posečete, využijte trávu k nastýlání rostoucích brambor. Zemina pod ní bude vzdušnější a nebudou se na ní vytvářet tvrdé povrchové vrstvy. Tráva skvěle zabraní nadměrnému odpařování vody a uhlídá správnou vlhkost i teplotu. Využít můžete i slámu či seno.

Ochraňte brambory před škůdci přírodně

Stejně jako mezi lidmi, existují i vztahy mezi rostlinami. Některé si libují ve své blízkosti a vzájemně se v jisté symbióze ovlivňují pozitivním způsobem. Jindy je kombinace naprosto nevhodná a může být i smrtící.

Které rostliny brambory milují

K bramborám zcela jistě vysaďte afrikány, protože je dokonale ochrání před plísněmi a háďátky. Afrikány kvetou od jara až do prvních zimních mrazíků. A navíc? Budou vám ze zahrady odhánět obtížné komáry. Jestli chcete podpořit samotný růst brambor, vysaďte do jejich blízkosti také lichořeřišnici, která zároveň pozvedne bramborový záhon na okrasný. Mezi brambory můžete zasít i semínka kopru, bude se mu tam velice dobře dařit. Stejně tak to platí i o špenátu, zelí, kapustě a košťálovinách. A nezapomeňte na fazole, když je vysejete mezi brambory, ohlídají vám brambory před mandelinkou bramborovou, stejně jako heřmánek nebo kmín.

K bramborám zcela jistě vysaďte afrikány, protože je dokonale ochrání před plísněmi a háďátky. Pokvetou od jara až do prvních zimních mrazíků. A navíc? Budou vám ze zahrady odhánět obtížné komáry. Zdroj: shutterstock.com

Které plodiny vysadit od brambor co nejdále

Brambory se nesnášejí s rajčaty, cibulí, okurkami, červenou řepou a celerem. Jednou z podstatných zásad zdravého pěstování brambor je také důležitý fakt, že byste je nikdy neměli sázet na stejném místě několik let po sobě. Na totéž stanoviště brambory vysaďte opět nejdříve za 4 roky.

Zdroje: www.living.stage.iprima.cz, www.living.iprima.cz, www.zkustosam.cz