Co je potřeba udělat dva týdny před tím, než vysadíte brambory?

Jste připraveni na sázení brambor? Máte je už naklíčené? Klíčení brambor je nejen vhodné, ale také nanejvýš rozumné. Klíčením totiž mimo jiné minimalizujete i napadení škůdci a chorobami. A to jistě pak oceníte při jejich sklizni.

Zdroje:www.nkz.cz, www.abecedazahrady.dama.cz

Klíčení i pěstování brambor není žádný kumšt, a přeci má pár pravidel. Ke klíčení se nepoužívají brambory koupené v potravinách, ale sadbové brambory. Ty je vhodné nechat naklíčit na světlém místě, kde se pohybuje teplota mezi 10 °C a 15 °C. Na klíčení vyberte pěkné, zdravě vypadající brambory a vyskládejte je do lísky nebo třeba kartonu od vajec.

Začněte s klíčením včas. Klíčky se typicky objevují po 4 až 6 týdnech.

Na klíčení vyberte pěkné, zdravě vypadající brambory a vyskládejte je do lísky nebo třeba kartonu od vajec. Zdroj: Shutterstock

Sázení klíčených brambor

Brambory lze sázet už od konce března až zhruba do poloviny května, nicméně záleží především na počasí a venkovních teplotách. Půda by měla mít při sázení brambor zhruba 8 °C a neměla by být ani příliš mokrá. Poznáte to například podle toho, že se již nelepí na zahradní náčiní. Klíčky jsou ideální jen velmi krátké, aby se při sadbě zbytečně nepolámaly. Očka na hlízách musejí při sázení vždy směřovat směrem nahoru.

Klíčky jsou ideální jen velmi krátké, aby se při sadbě zbytečně nepolámaly. Nenechte je přerůst. Zdroj: Shutterstock

Příprava záhonů na pěstování brambor

Vhodné je připravit si záhony už čtrnáct dní dopředu. Půdu před přípravou brázd dobře nakypřete, můžete ji také vylepšit kompostem. Nejideálnější je zvolit směr řádku od východu k západu. Půda by měla být lehká s příměsí humusu, může být i písčitá. Řádky by měly být ve vzdálenosti 60 cm a brambory se sázejí do takové hloubky, aby byly hlízy zahrnuté asi 10 cm hlíny. Rozestupy jsou vhodné ve vzdálenosti 25 cm.

Jste už připraveni? Tak s chutí do díla!