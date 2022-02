Chcete brambory sklízet jako první? Nechte naklíčit hlízy právě teď

Chcete si letos užít vlastních brambor co nejdříve? Ať už budete sázet do záhonu nebo do speciálního květináče, brambory je vhodné nechat naklíčit právě teď. Klíčení brambor na světlém místě v domě je naprosto nenáročné, a přeci vám pomůže k brzké úrodě.

Brambory si připravte naklíčené

Sázíte-li brambory, pak dobře víte, že stálá teplota půdy musí být alespoň 10 °C, k tomu je v únoru ještě daleko. Právě nyní si ovšem můžete nechat brambory naklíčit. Vhodné jsou dvou až tří centimetrovými klíčky. Bramborám klíčení zabírá poměrně dlouhou dobu. Připravte se na to, že klíčky dostatečně povyrostou zhruba za čtyři až šest týdnů.

Na klíčení nepoužívejte brambory ze supermarketu. Zdroj: profimedia.cz

Klíčení brambor

Ke klíčení brambor dochází často v domácích podmínkách a není to nic neobvyklého. Je to právě proto, že k tomu potřebují dost tepla a světlo jim také nevadí. Brambory ke klíčení by měly být z vaší poslední sklizně nebo si kupte sadbové brambory v zahrádkářské prodejně, nikoli v supermarketu. Brambory koupené v potravinách mohou být ošetřeny chemikáliemi, a proto nejsou nejlepší volbou. Brambory k sadbě musí být zdravé a nesmí být plesnivé.

Jak nechat brambory naklíčit

Vyberte dostatečné množství brambor. Pamatujte, že je budete sázet 30 až 45 cm od sebe, z čehož můžete odvodit potřebné množství klíčených brambor. Na klíčení je ideální karton od vajec, do kterého umístíte brambůrky jednu vedle druhé. Pokud vidíte očka nebo klíčky, pak je umístěte tak, aby směřovaly vzhůru. Karton umístěte na místo v bytě nebo domě, kde se pohybuje teplota okolo 12 °C a světlo rozhodně není na škodu. Tmavý studený sklep je dobrý na uchovávání brambor, ale ne na jejich klíčení.

Na klíčení brambor jsou vhodná plata od vajec. Zdroj: J Davidson / Shutterstock

Sázení naklíčených brambor

Za několik týdnů vám brambory naklíčí a pak už je potřeba jen je vysázet. Pokud chcete větší brambory, ponechejte vždy jen jeden klíček. Brambory můžete také rozpůlit tak, aby zůstal alespoň jeden klíček na každé půlce. Milovníci malých brambor mohou všechny klíčky ponechat.

Sázíme vždy klíčky nahoru! Brambory sázíme do půdy, kdy je stálá teplota nad 10 °C, v rozmezí 30 až 45 cm a do hloubky 5 až 7 cm. Brambory mohou být trošku scvrklé a vrásčité, ale zdravé a bez plísní či viditelných chorob.

Naklíčené brambory vám zajistí brzkou sklizeň. Zdroj: shutterstock.com